Nachtansichten setzen Kultur zum 20. Mal in Szene

Bielefelder Nacht der Museen, Kirchen, Galerien am 30. April 2022: Programm an 50 Orten in der Innenstadt

Bielefeld. Die Bielefelder Nachtansichten laden am Samstag, 30. April 2022, zum 20. Mal in das kulturelle Zentrum der Region. Rund 50 Museen, Kirchen, Galerien, Ateliers und weitere Kulturorte legen am letzten April-Samstag eine Spätschicht ein. Zwischen 18 und 1 Uhr gibt es überall in der Bielefelder Innenstadt etwas zu entdecken.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Stadtwerke Bielefeld und den teilnehmenden Kulturorten stellt Bielefeld Marketing ein außergewöhnliches Nachtansichten-Programm auf die Beine: Ausstellungen, Kunst-Installationen, Performances, Licht-Shows und Live-Musik.

Kunsthalle und Theater wieder dabei

Nach einer Corona-bedingten Pause in 2020 und einer kleineren Nachtansichten-Version im September 2021, finden die Nachtansichten wieder wie gewohnt Ende April statt. Publikumsmagnet Kunsthalle Bielefeld ist in diesem Jahr auch wieder dabei. Und das Theater Bielefeld lädt an dem Abend in die Rudolf-Oetker-Halle ein.

Anlässlich des 20. Geburtstages des größten Kulturevents der Region soll es auch besondere Highlights geben. „Das komplette Programm mit allen Neuerungen, darunter bestimmt noch ein paar Überraschungen, veröffentlichen wir Anfang April“, sagt Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing.

Jetzt schon Tickets sichern

Wer sparen will, sollte schon jetzt ein Ticket für die Nachtansichten 2022 sichern. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro (ermäßigt 10 Euro), am Veranstaltungstag an der Tageskasse dann 14 Euro (ermäßigt 12 Euro). Wie immer gilt ein Nachtansichten-Bändchen am Abend als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Bielefeld. Bus-Shuttles und Stadtbahnen der Stadtwerke Bielefeld bringen die Besucher am 30. April kostenlos durch die Nacht.

Zu kaufen gibt es Tickets in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Tel. 0521 516999) und online unter www.nachtansichten.de.