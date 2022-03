Musikalischer Spiegel der Gesellschaft

Das Landestheater Detmold kommt mit der Operette „Die lustige Witwe“ ins Theater im Park

Bad Oeynhausen. Sie ist Franz Lehárs wohl berühmtestes Werk und eine der erfolgreichsten Operetten aller Zeiten: „Die lustige Witwe“. Das Landestheater Detmold führt die Operette in drei Akten am Donnerstag, 31. März, um 19.30 im Theater im Park auf.

Um den drohenden Bankrott seines Vaterlandes Pontevedro abzuwenden, hat der Baron Mirko Zeta beschlossen, den ebenso armen wie lebenslustigen Gesandtschaftssekretär Graf Danilo mit der reichen und ebenso lustigen Witwe Hanna Glawari zu verheiraten. Danilo aber will vor allem seinen Spaß und denkt gar nicht daran, Hanna zu heiraten. Denn er hat seinerzeit schon einmal auf sie verzichten müssen, als sie noch ein einfaches Mädchen aus dem Volk war und Danilos Familie sich einer Verbindung widersetzte.

Mit hintergründigen Andeutungen und eindeutigen Zweideutigkeiten schwebt das balzende Paar durch die amouröse Handlung, huldigt heimatlichen Balkanklängen, flirtet schriftlich auf Damenfächern. Für vergnügliche Unterhaltung sorgen Musiknummern, von denen viele zu Evergreens geworden sind – wie „Lippen schweigen“, „Da geh‘ ich zu Maxim“ oder „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“. Mit komödiantischer Leichtigkeit, erotischen und politischen Anspielungen hält Lehár mit seinem Werk der auf Geld fixierten Gesellschaft seiner Zeit den Spiegel vor.

„Die lustige Witwe“ wurde 1905 unter der Leitung des Komponisten im Wiener Theater an der Wien uraufgeführt, das Libretto stammt von Victor Léon und Leo Stein.

Der Einlass zu dieser Veranstaltung erfolgt unter dem 3G-Nachweis (geimpft/genesen/getestet) und Vorlage des Personalausweises. Ausgenommen sind Kinder bis einschl. 17 Jahre. Auch während der Veranstaltung gilt die dortige Maskenpflicht.

Tickets sind in der Tourist-Information im Haus des Gastes im Kurpark, Tel. 05731 13-00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Das Landestheater Detmold bietet auf ihrer Homepage eine digitale Stückeinführung an. Hier können sich Interessierte vorher über die Operette informieren. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de