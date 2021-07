Weil Sprache Schlüssel ist – zehn Jahre „Sprach-Kita“

Die Kita Hiddeser Berg in Detmold blickt auf zehn Jahre als „Sprach-Kita“ zurück. Das Team der Kita hatte zu diesem Anlass ein großes gemeinsames Fest auf die Beine gestellt.

Detmold. Die städtische Kita Hiddeser Berg in Detmold nimmt seit 10 Jahren am Bundesprogramm „Sprach – Kitas“ teil. In der Zeit von Juni 2011 bis Dezember 2015 lief das Programm unter dem Namen: „Sprach – Kitas Schwerpunkt – Kitas Sprache & Integration“. Aufbauend auf dieses Programm startete im Januar 2016 das neue Bundesprogramm „ Sprach – Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“. Die Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Mit diesen Programmen hat die Kita ihre Einrichtung mit Leben gefüllt und dazu beigetragen, Kinder und deren Familien unabhängig von Herkunft und sozialen Rahmenbedingungen die gleichen Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Seit Beginn des Programms steht das Thema Sprache in der Kita bei jeder Teamsitzung mit auf der Agenda. Ziel ist eine ganzheitliche Sprachbildung, die an vielen verschiedenen Stellen in den Alltag der Kinder integriert wird. Dazu wurde unter anderem ein eigenes Sprachkonzept entwickelt, ein Bilderbuchkino wurde geschaffen, ebenso wie verschiedene Lernwerkstätten und ein mobiles Kinderbüro zum Thema Sprache. „Von vorn herein war es uns außerdem wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Ella Conrad. „Dazu haben wir etwa gemeinsame Sprachangebote und Aktionen.“

Für die 97 Kinder aus 22 Nationalitäten steht außerdem mit Meike Koche eine speziell geschulte Fachkraft zur Verfügung. Sie ist seit vier Jahren zusätzlich zum Personal der Kita im Einsatz und steht außerdem als Ansprechpartnerin für die Familien.