Mittwoch wieder „Kulturhäppchen“ in der Innenstadt

Gütersloh. „Begleitmusik“ zum Re-Start in der Innenstadt: Am Mittwoch, 21. Juli, um 17 Uhr auf dem Berliner Platz heißt es Bühne frei für das „WohnzimmerSoul-Duo“ aus Rheda-Wiedenbrück. Die beiden Musiker Marc Tecklenborg (Gesang) und Sascha Oeing (Bass) lassen Klassiker und aktuelle Songs in neuem Gewand erklingen. Sie schöpfen Songs aus einem breit gefächerten Repertoire – Gänsehaut garantiert!

Jeden Mittwoch um 17 Uhr präsentiert der städtische Fachbereich Kultur in den kommenden Wochen Kultur-Häppchen in der Innenstadt und lädt damit zum Aufenthalt ein, ohne auf zu große Menschenansammlungen zu setzen.