Mit mobilen Luftreinigern Miele AirControl zur sichersten Schule Niedersachsens

119 Geräte erleichtern die Rückkehr zum Präsenzunterricht

Vom Angebot bis zur Auslieferung in zwei Wochen

Gütersloh/Hannover, Leise, leistungsstark und schnell geliefert: Für Joachim Maiß, Leiter der MultiMedia Berufsbildenden Schulen Hannover, zählten diese drei Argumente, um sich innerhalb kürzester Zeit für die Anschaffung von 119 mobilen Luftreinigern Miele AirControl zu entscheiden. Vom Angebot bis zur Lieferung und Inbetriebnahme durch das Miele-Serviceteam vergingen nur zwei Wochen – sodass etliche der 2.500 Schülerinnen und Schüler schon vor den Sommerferien zum Präsenzunterricht zurückkehren konnten.

Während der Pandemie war an der Schule größtenteils in Distanz unterrichtet worden, weil sich in sämtlichen Unterrichtsräumen die Fenster nicht öffnen lassen – und mit den kippbaren Oberlichtern allein kein Stoßlüften möglich ist. Zugleich waren damit aber alle Voraussetzungen für die Corona-Hilfe des Landes Niedersachsens erfüllt, die allerdings bis zum 30. Juni abgerufen werden musste. Miele lieferte prompt und stattete alle 44 Räume größenabhängig mit jeweils zwei bis vier Luftreinigern aus. Die Gesamtfläche beträgt knapp 4.000 Quadratmeter.

So kann im September statt Homeschooling normaler Alltag einkehren. „Wir sind, was den Gesundheitsschutz betrifft, die sicherste Schule Niedersachsens“, sagt Schulleiter Maiß. Dafür sorgen an allen Schultagen von 7.30 Uhr bis 17 Uhr die 119 Luftreiniger von Miele. Mit ihrer Leistung von bis zu 3.000 Kubikmetern Luft pro Stunde wälzen sie die komplette Raumluft sechsmal um und filtern sie dabei. In dieser Zeit fängt ein fünfstufiges Filtersystem, zu dem ein HEPA-Hochleistungsfilter H14 gehört, selbst feinste Teilchen auf und macht mehr als 99,995 Prozent aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien, Pilze und Pollen unschädlich – auch durch Erhitzen der relevanten Filterbereiche. Die Lautstärke erreicht nur 35 Dezibel, sodass der Unterricht nicht gestört wird.

Joachim Maiß ist zuversichtlich: „Nach den Ferien haben wir wieder ein volles Haus und regulären Schulbetrieb.“ Dabei seien die Folgekosten überschaubar, erklärt Dr. Jan Busch, Leiter mechanische Konstruktion im Miele Werk Lehrte, wo die Luftreiniger entwickelt wurden und produziert werden. „Bis zu zwei Geräte sind jeweils an herkömmliche 230-Volt-Steckdosen angeschlossen, und für jedes einzelne fallen täglich weniger als zehn Cent für Strom an. Ein Filterwechsel ist bei Umgebungsbedingungen, wie sie in Schulen zu finden sind, frühestens nach zwei Jahren notwendig.“