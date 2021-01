Mit dem Umweltkalender rätseln

Lösungen können noch bis zum 15. Februar eingereicht werden

Rheda-Wiedenbrück. Noch einen Monat haben Rätselfreunde Zeit, um das Rätsel im Umweltkalender 2021 zu lösen. Am 15. Februar müssen die Lösungen bei der Umweltabteilung im Rathaus vorliegen, um an der Verlosung vieler wertvoller Sachpreise teilzunehmen. Wer den Lösungsspruch errät, kann dieses Mal etwa hochwertige Fahrradtaschen, Einkaufsgutscheine für einen Bioladen, ein Vogelhäuschen und weitere Preise gewinnen. Ein Tipp: Da der Spruch sehr lang ist, sind einige Worte bereits vorgegeben. Es empfiehlt sich also, die Lösungshilfe zu benutzen und die fehlenden Buchstaben zu ergänzen.

„Darüber hinaus bietet der Kalender wie gewohnt in jedem Monat interessante und nützliche Informationen, sowie die Müllabfuhrtermine“, erläutert Umweltberater Hans Fenkl und rät, den Kalender gut aufzubewahren.

Wer im Dezember keinen Kalender bekommen hat, findet noch im Rathaus Rheda, im Standesamt Wiedenbrück, im Ortsteil St. Vit bei Bäckerei Vorbohle, in Lintel bei der Postdammschule sowie in Batenhorst beim Hubertuskrug ausliegende Exemplare.

Der Kalender kann auch auf der Homepage der Stadt aufgerufen werden. Die Umweltabteilung nimmt ebenfalls Bestellungen an: Tel. 05242 963 234.

Die Müllabfuhrtermine gibt es auch als Abfall-App für das Smartphone, zu finden unter „Tonnenticker“ auf der städtischen Internetseite.