Mindener Kirmespark in diesem Jahr mit Kulturbühne!

Abwechslungsreiches Programm im größten Biergarten an der Weser

Minden Auch in diesem Jahr laden Minden Marketing GmbH und Schaustellerverein Minden-Lübbecke gemeinsam vom 9.7 bis 1.8 zum Kirmespark Weser ein. Hier können auf Kanzlers Weide im größten Biergarten an der Weser mit Blick auf die Porta Westfalica in lockerer Atmosphäre leckere Speisen genossen und Messeflair pur erlebt werden – und das alles natürlich mit Abstand und Hygiene- und Infektionsschutz!

Zusätzlich zu rasanten Fahrgeschäften für Jung und Alt gibt es dieses Jahr erstmals einen weiteren Pluspunkt, der auch Kulturbegeisterte locken soll: Eine Kulturbühne im großen Biergarten lädt zum entspannten Kulturgenuss und Leute treffen an der Weser ein.

Fahrspaß von „Avengers“ bis „Time Factory“

Von jung bis alt, von klein bis groß ist für jeden beim diesjährigen Kirmesparkprogramm was dabei. Mit den Helden aus den Marvel-Filmen geht es mit „Avengers“ rundumher – hoch, runter, rechts links. Im rasanten Tempo werden die Kirmesparkgäste vor den Bildern von Captain America, Hulk und Iron Men in die Sitze gedrückt. Bei der Time Factory erleben die Gäste eine spaßige Zeitreise. Auch Klassiker wie Autoscooter und Musikexpress sind mit von der Partie. Jede Menge Spaß für die Kleinen bieten unter anderem „Rainbowtruck“ und das Märchenkarussell“.

Kultur im Park und größter Biergarten in der Region

Auf der Kulturbühne im Kirmespark warten an den Wochenenden ab 19:00 Uhr Musikgruppen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auf die Gäste. Von Rock, Pop, Schlager bis zu Alpenrock

Reicht das Konzertangebot. An gemütlichen Eichentischen und -bänken können dann nicht nur die Leckereien und köstlichen Speisen in Ruhe verköstigt werden, sondern bei einem Bier auch Kultur erlebt werden. Mit dabei sind

„Dickes C“ (09.07.)

Hinter „Dickes C“ verbirgt sich eine Fusion aus allen denkbaren Musikgenres im MTV Unplugged-Style, die eure Seelen kneten wird. Dicke Grooves, fette Cajon-Beats und ein drückendes Sax werden die Area in paradiesisches Bacardi Feeling einhüllen.

„Panik Power Band“ (10.07.)

Man denkt Udo Lindenberg persönlich singt auf Kanzlers Weide, wenn die Panik Power Band und ihr Sänger loslegen. Die perfekt eingespielte Band interpretiert authentisch, kraftvoll und mit viel Liebe zum Detail die besten Songs des Altmeisters. Evergreens wie „Johnny Controletti“ oder „Andrea Doria“ und gefühlvolle Balladen wie „Mädchen aus Ostberlin“ sind ebenso im Programm wie die Comeback-Hits der Alben „Stark wie zwei“ und „Stärker als die Zeit“. Sänger Karsten Bald gilt als einer der besten Udo-Doubles in Deutschland; Outfit, Gestik, Gesang und Storytelling sind vom Original praktisch nicht zu unterscheiden.

„Bayern Stürmer“ (16.07.) Der wilde Musik-Mix der BayernStürmer erstreckt sich von traditioneller Oberkrainer Blasmusik über Alpenrock und Klassiker der 60er bis 90er Jahre bis hin zu den Partykrachern und bekanntesten Fetenhits aus dem Rock-/Pop-Genre.

„Brazzo Brazzone“ (17.07.) Die sechs wirklich wirklichen Italiener auf Weltmusik-Mission schaffen es seit 2012 mit ihren Songs die Menschen vor der Bühne regelmäßig in Extase zu grooven. Sie sind eine akustische und optische Macht und es wird bombastisch aufgetischt: Es wird jazzy, funky & extradancy! Die Presse ist sich jedenfalls einig und lobt die Brass Banda in den höchsten Tönen – kein Wunder, denn die Combo versteht es vorzüglich beste Laune zu verbreiten und gute Musik zu machen.

Die fabelhaften Mendocinos (23.07.) Die fabelhaften Mendocinos sind fünf erfahrene Musiker/innen, die sich über die Liebe zum deutschen Schlager zusammengefunden haben. Sie lassen Kultschlager neu aufleben und bleiben dabei dicht am Original. Handgemacht und wiedererkennbar. Ihre Botschaft findet sich in einem außergewöhnlichen Setting: Ganz ohne Schlagzeug und ausschließlich mit akustischen Instrumenten verleiht das Zusammenspiel von zwei Gitarren, einem Bass und einem Akkordeon der Interpretation von Schlager ein erfrischend eigenes Klangbild.

Beatles Revival Band (24.07.)

Nach nunmehr 44 Jahren „on the road“ ist die Beatles Revival Band die Dienstälteste und – gemessen am Durchschnittsalter der Mitglieder – die jüngste Beatles-Tribute-Band Deutschlands zugleich. 2021 präsentiert sich die Formation wieder so frisch und energetisch wie in den Anfangsjahren, wobei sich die musikalischen Fähigkeiten deutlich weiterentwickelt haben. Die aktuelle Formation besteht aus Claus Fischer (George Harrison), Oliver Bick (Paul McCartney), Chris Tucker (John Lennon) und Peter Zettl (Ringo Starr), sowie Fritz Heieck an den Keyboards. Die Beatles Revival Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Zeitreise in die Sechziger. Von „Please, Please Me“ über „Sgt. Pepper“ bis hin zu „Let It Be“ gibt es einen Streifzug durch die gesamte Schaffensperiode des genialen Quartetts aus Liverpool. A splendid time is guaranteed for all.

Diana Babalola (30.07.) Diana Babalola und Band überzeugen mit einem gemischten Rock-, Pop- und Soul-Coverprogramm von Künstlern wie z.B. Tina Turner, Joe Cocker, Pink u.v.a.. Dianas einzigartige Stimme und energetische Bühnenpräsenz lassen dabei kein Auge trocken. 2018 schaffte es Diana bis ins Halbfinale der 8. Staffel von „The Voice Of Germany“.

Alicia Cibola Soul Night (31.07.) Alicia Cibola ist eine Soul-, Blues- und Pop-Singer-Songwriterin aus Houston, Texas. Sie wuchs in Lafayette, Louisiana auf, wo sie im Kirchenchor sang und in schulischen Musical-Produktionen mitwirkte. An der Lafayette High School besetzte sie Hauptrollen in zahlreichen Musical-Produktionen und Chorinszenierungen. 2009 wurde sie mit dem ‚Outstanding Senior Musician Award‘ als beste Musikerin des Jahrgangs geehrt und gewann eine Solisten Auszeichnung bei der ‚Southern Invitational Choral Conference‘; einem landesweiten Wettbewerb der University of Southern Mississippi.

#Kultursommer2021 #NeustartKultur

Die „Kulturbühne im (Kirmes)Park“ wird im Programm „Kultursommer 2021″ durch die Beauftrage der Bundesre gierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Hinweise des Veranstalters:

Ticketing:

Eintrittspreis: 1€

Eintritt ist nur mit Ticket unter Angaben der Kontaktdaten möglich. Der personalisierte Kartenvorverkauf erfolgt beim express-Ticketservice, Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden.

Online können die Tickets auf der Webseite des Ticketshops unter www.express-minden.de gebucht werden.

Ticketverkauf auch direkt am Eingang des Kirmesparks unter Angabe der Kontaktdaten.

Um Wartezeiten zu vermeiden, checken Sie sich vor Ort bitte mit der Luca App ein.

Öffnungszeiten des Kirmesparks:

Donnerstag: 15:00 – max. 22:00 Uhr

Freitag: 15:00 – max. 22:00 Uhr

Samstag: 14:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 14:00 – 20:00 Uhr

An-& Abreise:

– Ideale Lage durch die Anbindung an die Infrastruktur in Minden

– Gute Erreichbarkeit durch die öffentlichen Verkehrsmittel

– Kostenlose Parkplätze auf Kanzlers Weide

Tipp: Nutzen Sie vor und nach dem Besuch die Angebote von Handel und Gastronomie unserer Mindener Innenstadt!

Weitere Informationen bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: 05 71 829 06 59, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.