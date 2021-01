Max Rahn neuer Vorstandssprecher der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen 2021

Virtueller Neujahrs-Jour-Fixe der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen

Bielefeld. Max Rahn ist neuer Vorstandssprecher der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen. Beim virtuellen Neujahrsempfang überreichte die scheidende Vorstandssprecherin Sarah Kullmann, Diplom Psychologin und Projektleiterin bei der lichtfeld gmbh (Bielefeld), den Staffelstab an Max Rahn, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens life is motion(Herford). Neue stellvertretende Vorstandssprecherin ist Melina Meyer, Teamleiterin Corporate Marketing and Communications bei derEK/servicegroup eG (Bielefeld), die die Nachfolge von Max Rahn antritt.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Christian Kache, Geschäftsführer der soma fitness UG und Co KG (Gütersloh), im Amt des Schatzmeisters. Außerdem gehört Attila Sepsi (Geschäftsführer WJO) dem Gremium an. Daniela Drabert, geschäftsführende Gesellschafterin der Hagemeyer Retail GmbH & Co. KG (Minden) scheidet turnusgemäß aus dem Vorstand aus. „Die Wirtschaftsjunioren gestalten mit einem hohen Maß an Eigendynamik und -engagement. Diese mich so begeisternde Agilität möchte ich mit meinem Vorstandsteam im Jahr 2021 weiter ausbauen, neue Mitglieder integrieren und dadurch die Aktivitäten im Verein nachhaltig stärken“, so Rahn. Der neue Vorstandssprecher Max Rahn stellte beim virtuellen Neujahrsempfang vor rund 40 Gästen seine Ziele für 2021 vor.