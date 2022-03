Märchen-Klassiker in neuem Gewand

Das Tournee-Theater Liberi kommt mit dem Familien-Musical „Aschenputtel“ ins Theater im Park

Bad Oeynhausen. Mit dem Musical „Aschenputtel“ führt das Theater Liberi Groß und Klein in eine etwas andere Märchenwelt. Die vertraute Geschichte aus der Feder der Brüder Grimm wird mit viel Tempo, Humor und poppig-rockiger Musik erzählt – aber natürlich darf auch die Romantik nicht fehlen. So soll es am Samstag, 12. März, um 15.00 Uhr im Theater im Park ein unterhaltsamer Nachmittag für die ganze Familie werden.

Auch im Musical nimmt alles seinen Anfang mit der gehässigen Stiefmutter, die das gutherzige Aschenputtel nicht nur Linsen zählen lässt, sondern dem Mädchen auch immer wieder zu spüren gibt, dass es unerwünscht ist. Doch von da an geht es in der Version des Theaters Liberi drunter und drüber: Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarren, der nicht lustig ist, und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten. Dieser wiederum gibt sich als Bote aus und verliebt sich ganz nebenbei in Aschenputtel. Ein Glück, dass die gute Fee der Titelheldin in diesen Turbulenzen zur Seite steht, denn das große Finale steht noch bevor: der königliche Ball, auf dem sich Aschenputtels Leben für immer verändern wird…

Das auf Familien-Musicals spezialisierte Tournee-Theater Liberi verfügt über ein bestens ausgebildetes Ensemble, begeistert mit originellen Choreografien, fantasievollen Kostümen und viel Liebe zum Detail bei den Bühnenbildern. Letztere bestehen aus wandelbaren Elementen und zeigen bei „Aschenputtel“ sowohl das mühsame Dasein der Hauptfigur auf einem Gutshof als auch das opulente Leben im königlichen Schloss. Seit seiner Gründung im Jahre 2008 hat das Tournee-Theater mit seinen Familien-Musicals bereits mehr als eine Million Zuschauer begeistert – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Luxemburg und der Schweiz.

Der Einlass zu dieser Veranstaltung erfolgt unter dem 2G-Nachweis (geimpft/genesen) und Vorlage des Personalausweises. Ausgenommen sind Kinder bis einschl. 17 Jahre oder Personen, die nachweislich nicht geimpft werden können. Letztere benötigen einen tagesaktuellen Schnelltest. Auch während der Veranstaltung gilt die dortige Maskenpflicht.

Tickets sind in der Tourist-Information im Haus des Gastes im Kurpark, Tel. 05731 13-00, aktuell geänderte Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de