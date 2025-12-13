Letzte Lockerung – Lyrik und Musik live mit Hellmuth Opitz und Sam Reckless

Lyrik und Live-Musik der besonderen Art im Stadtteilzentrum Bürgerwache

Bielefeld. vor Beginn des Winters machen sie sich noch einmal locker – die Worte, die Sprache, die Stimmbänder und die Pickingfinger auf der Gitarre.

Sie sind die Protagonisten eines literarisch-musikalischen Abends der ganz besonderen Art. Der bekannte Bielefelder Dichter Hellmuth Opitz präsentiert neben einigen bewährten lyrischen Highlights auch zahlreiche neue, bislang unveröffentlichte Gedichte. Die Gäste dürfen sich also auf mehrere Lese-Debüts freuen.

Bildreichtum, Sprachartistik und eine gute Prise Augenzwinkern prägen seine Poesie. Opitz verbindet Leichtigkeit mit Tiefgang und schafft so eine Atmosphäre, die gleichzeitig bewegt, inspiriert und unterhält.

Musikalisch begleitet wird der Abend von Sam Reckless, bestehend aus Gitarrenvirtuose Markus Rohmann und einer ausdrucksstarken Sängerin. Gemeinsam begeben sie sich mit dem Publikum auf eine Singer/Songwriter-Reise, die von Soul über Folk und Country bis hin zu Americana führt. Vielleicht geben sie sogar erste Einblicke in neue Songs des Albums, das derzeit entsteht.

Auf jeden Fall erwartet die Gäste ein Abend voller akustischer Eindrücke, die nachwirken dürften – ein Erlebnis, das sowohl innere als auch äußere Verspannungen nachhaltig löst.

Lyrik und Live-Musik

»Letzte Lockerung«

mit Hellmuth Opitz und Sam Reckless

Donnerstag, 11. Dezember 2025

19:00 Uhr, Saal (Raum 007, EG)

Stadtteilzentrum Bürgerwache, Siegfriedplatz

Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld

Eintritt frei / Spenden willkommen