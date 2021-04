Kulturelle Viertelstunde aus dem Bürgerkiez mit der Band Catweazle

Gütersloh. Mittlerweile ist das virtuelle Format der Weberei, bei dem jede Woche ein neuer Beitrag eines Kunst- oder Kulturschaffenden veröffentlicht wird, zu einer echten Institution geworden: Beim Cultural Quarter erhalten Künstler aus der Region die Möglichkeit, sich ihrem Publikum online zu präsentieren. In dieser Woche ist die Band Catweazle aus Melle mit dabei: Die Musik von Catweazle ist gesangbetonter Power-Rock und absolut eigenständig in Sound und Komposition. Die musikalischen Einflüsse sind weitgefächert und reichen von 70er-Jahre-Hardrock, Psychedelic-Rock und Progressive über frühen 80er-Jahre-Metal und Celtic-Rock bis hin zu Alternative. Der Sänger Christian Grond und der Leadgitarrist Daniel Pataky (Opernsänger am Stadttheater Bielefeld) erzählen beim Cultural Quarter an diesem Donnerstag von ihrer Musik, CD-Produktion in der Quarantäne und über die Lage der Veranstaltung und Kultur in 2021.

Beim vom Bürgerkiez initiierten Format „Cultural Quarter“ geht es jeden Donnerstagabend darum, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden auf virtuellem Weg die Möglichkeit zu geben, bis zu 15 Minuten frei zu gestalten. Mit dabei waren bereits mehrere Musiker aus unterschiedlichen Genres sowie Beiträge aus den Bereichen Comedy und Kabarett, Zauberkunst, Küchentipps und Stadtgeschichte. Mit dem „Kids Quarter“ ist auch eine erweiterte Version des Formats für ein jüngeres Publikum geschaffen worden, bei der es um die unterhaltsame Vermittlung von Hintergrundwissen zu für Kinder interessanten Themen gehen soll.

Verfolgt werden kann die Vorstellung am Donnerstagabend ab 19:15 Uhr auf www.weberei.de, benötigt werden dafür lediglich ein Internetanschluss und ein entsprechendes Endgerät. Jeder, der kreativ arbeitet und bei dem virtuellen Format dabei sein möchte, kann seinen maximal 15 Minuten langen Videobeitrag im Bürgerkiez einreichen oder auch kostenfrei im hauseigenen Streamingstudio produzieren.