krz-Verbandsversammlung wählt neue Spitze

Lemgo. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe (krz) hat eine neue Verbandspitze. Die sich nach der Kommunalwahl im September konstituierende Verbandsversammlung des Lemgoer IT-Dienstleisters tagte am 09.03.2021 unter Einhaltung strengster Hygieneregeln in der Stadthalle Lübbecke, um die Führungsspitze aus Gremienvorsitz und Verbandsvorstand sowie den Verwaltungsrat neu zu besetzen. Zu ihrem neuen Vorsitzenden und damit auch zum Vorsitzenden des ebenfalls neu besetzten Verwaltungsrates wählte die Verbandsversammlung Bürgermeister Matthias Kalkreuter (Stadt Lage), zu seinem Stellvertreter Bürgermeister Frank Haberbosch (Stadt Lübbecke). Als neuer Verbandsvorsteher wurde der Bürgermeister Rüdiger Meier (Gemeinde Kirchlengern) ernannt, ihn vertritt Bürgermeister Kai Abruszat (Gemeinde Stemwede). Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Die bisherigen Gremienvorsitzenden waren aus ihrem politischen Amt ausgeschieden, so dass die Verbandsversammlung die Nachfolge für den ehemaligen Bürgermeister Dieter Blume (Petershagen) als Verbandsvorsteher sowie den ehemaligen Bürgermeister von Detmold Rainer Heller als Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates bestimmen konnte.

Der Verwaltungsrat bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor. Darüber hinaus beschließt er final über die systemtechnische Infrastruktur, die Entwicklung und Fortschreibung der technikunterstützten Informationsverarbeitung (IT), die Festsetzung des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses sowie Personalangelegenheiten des krz und Fragen der räumlichen Unterbringung. Er trifft sich zu mindestens einer Sitzung pro Quartal.

Das krz als kommunaler Zweckverband wird von den Kreisen Minden-Lübbecke, Herford, Lippe, der Stadt Nieheim sowie von 36 Städten und Gemeinden getragen. Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern aller kommunalen Eigentümer und ist das höchste Beschlussgremium des Zweckverbandes. Sie wählt aus ihrer Mitte den Verwaltungsrat, dem neben der Verbandsspitze jeweils drei Vertreter aus den Kreisen Lippe, Minden-Lübbecke und Herford angehören.

Als Mitglied des Verwaltungsrates für Lippe wählte die Verbandsversammlung Kreiskämmerer Rainer Grabbe (Kreis Lippe), Bürgermeister Dirk Tolkemitt (Stadt Bad Salzuflen) und Bürgermeister Prof. Martin Hoffmann (Gemeinde Leopoldshöhe). Die Stellvertreter sind jeweils Andreas Kreuzmann (Kreis Lippe), Bürgermeister Borris Ortmeier (Stadt Barntrup), Bürgermeister Torben Blome (Stadt Lügde).

Für den Kreis Herford wählte das Gremium Kreisdirektor Markus Altenhöhner (Kreis Herford), Bürgermeister Tim Kähler (Stadt Herford) und Bürgermeister Bernd Dumcke (Stadt Spenge). Dieser nimmt auch die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates wahr. Als Stellvertreter wurden Ralf Stölting (Kreis Herford), Dr. Peter Maria Böhm (Stadt Herford) und Bürgermeister Rocco Wilken (Stadt Vlotho) gewählt.

Der Kreis Minden-Lübbecke wird vertreten durch Kreisdirektorin Cornelia Schöder vom Kreis Minden-Lübbecke, Bürgermeister Michael Jäcke von der Stadt Minden und Bürgermeister Frank Haberbosch von der Stadt Lübbecke. Die Vertretungen sind hier Kreiskämmerer Jörg Schrader (Kreis Minden-Lübbecke), Bürgermeisterin Dr. Sonja Gerlach (Stadt Porta Westfalica) und Bürgermeister Dr. Henning Vieker (Stadt Espelkamp).

Schon zwei Tage nach seiner Wahl stellte sich Bürgermeister Rüdiger Meier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des krz in der regelmäßig online stattfindenden Informationsveranstaltung durch die Geschäftsleitung vor. „Das krz ist wichtig für die Zukunft der Kommunen“, begründete er seine Entscheidung, noch in seiner letzten Amtszeit als Bürgermeister die Leitung des Zweckverbandes zu übernehmen. „Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, und wir haben in der Verbandsversammlung und im Kommunalen Rechenzentrum ein tolles Team, um sie in der Region nach vorne zu bringen“, lobte Meier die Zusammenarbeit der Kommunen mit dem krz und untereinander.

„Ich freue mich sehr auf die weitere gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe,“ begrüßte krz-Geschäftsleiter Lars Hoppmann die neue Verbandspitze „In dieser schwierigen Lage brauchen wir eine gute Leitung, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die Kommunen in die digitale Zukunft bringen können.“