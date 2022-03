Kostenlose Kunstsprechstunde im Stadtmuseum

Paderborn . In seiner Reihe „Stadtkunst“ bietet das Stadtmuseum Am Abdinghof Sammlern und Hütern von bekannten und unbekannten Objekten an zwei Sonntagen eine kostenlose Beratung mit den Fachleuten Dr. Silke Köhn und Dr. Oliver Gradel an.

Die Termine sind am 27. März und 22. Mai jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

In Zeiten von Kunst- und Schatzsuchern richten sich die Erwartungen oft auf den berühmten Dachbodenfund. Einschlägige Fernsehunterhaltung befeuert die Hoffnung auf den unentdeckten Schatz, der sich in Bares verwandeln lässt. Dass es sich dabei bloß um eine Metapher handelt, zeigt die Realität.

Die kostenlose Beratung des Stadtmuseums kann hier Abhilfe schaffen. Umfassende Kenntnisse der alten und neuen Kunst, aber auch das Wissen um historische Gegenstände und deren Einordung in die unterschiedlichsten Jahrhunderte sowie Urteilssicherheit zeichnen das umfangreiche Wissen von Köhn & Gradel aus. Mitgebracht werden können Gegenstände aus den Sachgebieten Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafik, Porzellan, Keramik, Silber, Metall und Glas.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, kann man sich ab sofort im Museum unter der Rufnummer 05251/ 88 11247 anmelden. Der Zugang in das Stadtmuseum und zur Kunstsprechstunde ist nur mit 3G-Nachweis möglich.

