Kostenlose Führungen und freier Eintritt im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Internationaler Museumstag am 15.05.2022

Paderborn. Am Sonntag, 15. Mai 2022 beteiligt sich das HNF am Internationalen Museumstag. Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ haben an diesem Tag alle Besucher freien Eintritt und können unter anderem 5.000 Jahre Informationsgeschichte in der Dauerausstellung entdecken.

Die Jubiläumsausstellung „Best of HNF“ zeigt die Höhepunkte aus 25 ereignisreichen Museumsjahren. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen in der großen Sonderausstellung „Papierflieger und Gummitwist“ spielerisch die Grundlagen der Computertechnik.

Vier kostenlose Führungen ermöglichen interessierten Besuchern darüber hinaus einen etwas anderen Blick auf das weltgrößte Computermuseum. Ab 11 Uhr geht es um die Roboter im HNF, ab 12 Uhr wird die historische Entwicklung menschlicher Kommunikation beleuchtet. In „Von der Feder bis zum Smartphone“ dreht sich ab 15 Uhr alles um die Geschichte des Schreibens. Wer nicht vor Ort sein kann, erhält ab 14 Uhr bei einer allgemeinen Online-Führung Gelegenheit, am Internationalen Museumstag teilzuhaben.

Für die Teilnahme an den einstündigen Führungen ist eine Anmeldung auf www.hnf.de, per Mail an service@hnf.de oder ein Telefonanruf unter 05251/306-660 erforderlich. Für den Museumsbesuch gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des HNF, einsehbar unter www.hnf.de/schutzmassnahmen.

Mehr Informationen unter www.hnf.de.