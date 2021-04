Paderborn. Am Montag, 19. April, führt Dr. Christina Kreibich um 19 Uhr online in die facettenreiche Welt der „Kommunikation 4.0“ ein. An Beispielen aus der Praxis zeigt sie auf, was unter diesem weit gefassten Begriff zu verstehen ist und welche Herausforderungen sich stellen. Welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten gibt es im Geschäftsleben und auch im privaten Umfeld? Wo liegen Chancen und Risiken?

Welche Möglichkeiten und Folgewirkungen sind denkbar, die sich aus der Corona-Krise im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Kommunikation 4.0 ergeben könnten? Die Referentin ist die Pressesprecherin der RWE Nuclear GmbH und Lehrbeauftragte an den Universitäten Tübingen und Mannheim.