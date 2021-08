Körbe flechten: Workshops für Erwachsene im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Im Sommer die Blumen, im Winter die Zwiebeln oder Kartoffeln: selbst geflochtene Körbe bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Wer so einen Korb eigenhändig flechten möchte und etwas handwerkliches Geschick besitzt, kann das gleich bei zwei Workshops im LWL-Freilichtmuseum Detmold unter Anleitung der Flechtwerkgestalterin Petra Franke machen.

Am Samstag (21.8.) von 11 bis 17 Uhr können Interessierte im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) Zwiebelkörbe flechten, die auch an der Wand hängen können. Der Kurs kostet 23 Euro zuzüglich 12 Euro Materialbeitag und Museumseintritt. Am Sonntag (22.8.) gibt es außerdem von 9.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, einen „Juhubiläumskorb“, einen Kartoffelkorb aus Weiden zu flechten. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro plus 15 Euro Materialbeitrag und Museumseintritt. Die Teilnehmenden sollten ein scharfes Taschenmesser, eine Rosenschere, Arbeitskleidung und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen sind im Infobüro unter Tel. 05231 706104 möglich, die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.