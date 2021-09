Klimawette: Umwelt-Aktivist Bilharz macht Station in Höxter

Höxter. Um das 1,5 Grad-Klimaziel zu erreichen, müssten wir unseren CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren. Ideen, wie man das machen kann, gibt eine Klimawette.

Mit Lasten-Fahrrad und Anhänger fährt Michael Bilharz zurzeit quer durch Deutschland. Höxter ist nach Brakel und vor Hann. Münden sein 141. Städte-Stopp. Die Mission des Umwelt-Aktivisten: eine Million Menschen überzeugen, dass sie bis zur nächsten Welt-Klimakonferenz am 1. November in Glasgow eine Tonne CO2 einsparen: „Die Kernidee der Klimawette ist die Botschaft: Wir müssen alle beim Klimaschutz noch eine Schippe drauflegen! Wir machen schon sehr viel – aber es reicht eben noch nicht.“

Vor dem Stadthaus am Petritor steht der Klimawette-Initiator Bilharz mit Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann und Hans-Dieter Mitzka vom Bund für Umwelt- und Naturschutz NRW e.V. Vor ihnen eine Metalltonne mit der Aufschrift CO2. Alle tragen Boxhandschuhe: „Höxter macht mit? Wir machen mit! Super…“ Schon ist die Klimagas-Tonne weg geboxt. Das ging kinderleicht. Michael Bilharz ist überzeugt: mit der Klimawette könnten die CO2-Tonnen auch in echt ganz schnell verschwinden. Und zwar, wenn alle, die bei der Klimawette mitmachen, jeweils noch zwei oder drei Menschen überzeugen.

„Ich finde die Aktion toll, weil man hier wirklich einen Schneeball-Effekt erreichen kann. Dadurch, dass man die Möglichkeit hat, mit kleinen Maßnahmen mitzumachen und über das Thema Klimaschutz nachzudenken, kann man wirklich viele Bürgerinnen und Bürger erreichen“, so Daniel Hartmann.

Nun sind die Bürgerinnen und Bürger von Höxter gefragt. Ziel ist es, bis zur Weltklimakonferenz am 1. November 432 Tonnen CO2 einzusparen. Das wären mindestens eine Tonne CO2-Einsparung pro Einwohnerin und Einwohner in der Größenordnung von 1,5 Prozent von Höxters Gesamtbevölkerung. Informationen und Teilnahmebedingungen dazu gibt es im Internet unter www.klimawette.de. „Das sollte zu schaffen sein“, ist Bürgermeister Daniel Hartmann überzeugt und setzt auf die Unterstützung der Bürgerschaft. Sollte das Ziel dennoch verfehlt werden, wird sich das Stadtoberhaupt an einer Müllsammelaktion im Stadtgebiet beteiligen.

Die Klimawette gibt 20 Tipps zum Sparen von CO2. Daneben kann man auch noch Geld spenden für unterschiedliche Klimaschutz-Projekte. Michael Bilharz ist optimistisch, dass in Höxter viele Menschen mitmachen. Er packt seine Tonne wieder auf den Fahrrad-Anhänger, am nächsten Tag geht es weiter Weseraufwärts nach Hessen. Über 46 Städte hat er noch vor sich, bis er am 03.10. wieder in seiner Heimat Dessau erwartet wird.