Johanniter mit 300.000 Hausnotrufkunden

Sicherheitswochen laden ein zum kostenfreien Testen

Lippe/Höxter. 300.000 Kunden in ganz Deutschland vertrauen den Johannitern beim Hausnotruf. Als Marktführer in NRW bieten die Johanniter vom 23. Februar bis 5. April Interessierten an, den Johanniter-Hausnotruf vier Wochen lang kostenfrei und unverbindlich zu testen. Das Angebot unterstützt ältere Menschen sowie Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen dabei, selbstbestimmt und sicher in den eigenen vier Wänden zu leben – und dank mobiler Lösungen auch unterwegs.

Sicherheit und Selbstständigkeit zu Hause und unterwegs: Im Alter und bei gesundheitlichen Einschränkungen bietet der Johanniter-Hausnotruf schnelle und professionelle Hilfe auf Knopfdruck – rund um die Uhr. Über die bundesweit besetzten Hausnotrufzentralen stehen geschulte Mitarbeitende jederzeit bereit, um Situationen einzuschätzen und passende Unterstützung zu organisieren. Moderne Geräte, die aktuellen medizinischen Standards entsprechen, sorgen für zuverlässige Erreichbarkeit – zuhause ebenso wie unterwegs. Mobile Hausnotruflösungen mit GPS-Ortung ermöglichen es, auch außerhalb der Wohnung aktiv zu bleiben und im Notfall rasch Hilfe zu erhalten.

Mehr als nur Hilfe im Notfall: Der Johanniter-Hausnotruf versteht sich nicht allein als Notfallsystem, sondern als umfassender Service mit persönlicher Betreuung. Die Mitarbeitenden der Hausnotrufzentralen beraten empathisch bei Unsicherheiten und organisieren Hilfe aus dem persönlichen Umfeld. Je nach gebuchtem Paket benachrichtigen sie den Hausnotruf- Einsatzdienst. Das sind entsprechend ausgebildete Johanniter- Mitarbeitende, die sich vor Ort um den Kunden kümmern. Damit entlasten sie auch Angehörige.

Typische Einsatzsituationen sind unter anderem:

• plötzliches Unwohlsein oder Schwindelgefühl

• Hilfe beim Aufstehen nach einem Sturz ohne sichtbare Verletzungen

• Unterstützungsbedarf unterwegs dank GPS-Ortung

Durch die individuelle Einschätzung jeder Situation wird sichergestellt, dass schnell und angemessen reagiert wird – vom telefonischen Rat bis zur Organisation eines Johanniter-Einsatzdienstes oder Rettungsdienstes.

Sicherheitswochen: Vier Wochen kostenfrei testen: Die Sicherheitswochen vom 23. Februar bis 5. April 2026 bieten Interessierten die Möglichkeit, das System im Alltag kennenzulernen, sich mit der Technik vertraut zu machen und das beruhigende Gefühl zusätzlicher Sicherheit selbst zu erleben.

Weitere Informationen gibt es unter der Servicenummer 0800 32 33 800 (gebührenfrei) oder unter www.johanniter.de/hausnotruf-testen