Interaktives Bingo via Livestream – Das Weberei Kultformat kommt in euer Wohnzimmer

Gütersloh. In dieser Zeit eine ruhige Kugel schieben? Von wegen! Was lange Zeit als verstaubte Urlaubsanimation bekannt war, ist mittlerweile wieder Trend in zahlreichen Kneipen der Republik. Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gütersloher Bürgerkiez das Kultformat neu aufgelegt: Bingo wird nun in der mittlerweile dritten virtuellen Ausgabe via Livestream mit unterhaltsamer Moderation von Zuhause aus gespielt. Am 27. November um 19:30 Uhr führt Moderator David Szymura alias Ingo B. die Spieler wieder durch drei lustige Bingo-Runden. Verfolgen können alle Teilnehmer die Spielrunden über die offizielle Facebook-Seite der Weberei. Die Spieler können sich so bequem von Zuhause aus mit ihrem Smartphone oder Laptop den Livestream anschauen und mitspielen. Die Bingo-Scheine können ab Montag, den 23. November vorab über die Weberei-Website erworben werden.

Bevor Moderator David Szymura die Wohnzimmer in drei spannenden Runden so richtig einheizt, werden zu Beginn für alle Neuankömmlinge natürlich die Bingo-Grundregeln erklärt. Auch, wenn es überwiegend um den Spaß geht, gibt es natürlich wie immer beliebte Gewinne für die Rundensieger. Bei den letzten beiden Ausgaben des digitalen Bingos haben sich Freunde online verabredet, Familien gemeinsam mitgespielt und sogar über die Kreisgrenzen hinaus waren Gäste unter anderem aus Ulm und Braunschweig zugeschaltet. „Die Weberei ist bekannt dafür, das Programm kreativ an die jeweils aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Mit unterschiedlichen virtuellen Formaten können wir den Güterslohern auch in schwierigen Zeiten Unterhaltung bieten und das Gemeinschaftsgefühl stärken”, erklärt Programmleiterin Jana Felmet.