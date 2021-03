Integriertes Mobilitätskonzept Höxter

Online Beteiligung geht in die zweite Runde / Haushaltsbefragung verläuft sehr erfolgreich

Höxter. Die Stadt Höxter will mit dem integrierten Mobilitätskonzept gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft der Mobilität in Höxter gestalten. Hierzu ist ein umfangreiches Beteiligungsverfahren in drei Phasen vorgesehen. Die Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase, an der im September 2020 82 Interessierte teilgenommen haben, liegen nun vor. Fragen wurden zur Zufriedenheit mit dem Mobilitätsangebot in Höxter, zu Stärken und Schwächen der Mobilität sowie zum Verkehrsverhalten, Änderungen durch Corona und zu Wünschen für die zukünftige Mobilität gestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es insgesamt Verbesserungspotenzial beim Mobilitätsangebot – insbesondere im Bereich des ÖPNV und des Radverkehrs – gibt. So sehen mehr als die Hälfte der Teilnehmenden insbesondere aufgrund fehlender oder unzureichender Radverkehrsinfrastruktur Nachholbedarf beim Thema Radverkehr. Knapp 40% äußern darüber hinaus Unzufriedenheiten mit dem öffentlichen Nahverkehr. Über die Hälfte gibt an, diesen nicht zu nutzen. Gründe dafür liegen laut den Befragten überwiegend in einer geringen Taktung und im fehlenden Fahrtenangebot.

Die Dokumentation zur ersten Online Beteiligung mit den umfassenden Ergebnissen können Sie auf der Seite mein-hoexter-meine-mobilitaet.de einsehen und downloaden. Die Stadt Höxter dankt allen Teilnehmenden für ihre Beteiligung.

Haushaltsbefragung mit hoher Rücklaufquote

Einen besonderen Dank für ihr hohes Engagement richtet die Stadt Höxter an alle Teilnehmenden der Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten, die ebenfalls im Herbst 2020 durchgeführt wurde. Von den 4.330 angeschrieben Haushalten in ganz Höxter, haben sich 2.946 Personen aus 1.392 Haushalten beteiligt. Das entspricht 10% der Bevölkerung Höxters und einer Rücklaufquote von 32% der angeschriebenen Haushalte.

„Ein überwältigender Rücklauf, auf dessen Basis wir einen wichtigen Einblick in das Mobilitätsverhalten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger erhalten. Das ist eine wichtige Arbeitsgrundlage für uns. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben“, freut sich Bürgermeister Daniel Hartmann.

Bei der Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten, die an die Verhältnisse während der Corona-Pandemie angepasst wurde, ging es in drei verschiedenen Fragebögen unter anderem um die Fahrzeugausstattung in den Haushalten und die persönlichen Mobilitätsvoraussetzungen der Haushaltsmitglieder, um die Häufigkeit von Wegen z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen, den Zielen der Wege innerhalb oder außerhalb Höxters und um die genutzten Verkehrsmittel. Weiterhin konnte – wie auch in der Online-Befragung – angegeben werden, welche Veränderungen es durch Corona gegeben hat und welche Wünsche für die zukünftige Mobilität bestehen.

Rückmeldungen geben erste Erkenntnisse für den künftigen Weg

Die Ergebnisse zeigen, dass in Höxter mit einer Nutzung bei 62% aller zurückgelegten Wege das eigene Auto eine hohe Bedeutung besitzt. Mit durchschnittlich 1,5 Pkw in jedem Haushalt sind die Voraussetzungen hierfür günstig. Jeder Haushalt hat im Durchschnitt auch 2,1 Fahrräder, davon sind bereits knapp ein Viertel Pedelecs. 12% der Wege der Höxteraner Bevölkerung werden mit Fahrrad oder Pedelec zurückgelegt. Busse und Bahnen werden mit nur 6% an allen Wegen nicht so häufig genutzt. Ganz ohne Verkehrsmittel kommen Fußgänger aus. Zu Fuß zurückgelegte Wege machen 19% aller Ortsveränderungen in Höxter aus.

„Die Rückmeldung aus der ersten Online-Beteiligung in Verbindung mit den Zahlen aus der Haushaltbefragung zeigen uns, welchen Weg wir in Zukunft einschlagen müssen, um den hohen Anteil des motorisierten Individualverkehrs zu senken: Insbesondere mehr und bessere Radinfrastruktur und die Flexibilisierung des öffentlichen Nahverkehrs“, machen Baudezernentin Claudia Koch und Mobilitätsmanager André Mohrenstein gemeinsam deutlich.

Die detaillierten Ergebnisse der Haushaltsbefragung zur Mobilität können Sie demnächst auch auf der Seite mein-hoexter-meine-mobilitaet.de einsehen und downloaden. Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung und der Online Beteiligung sind wichtige Grundlagen für die Analyse zur Mobilität in Höxter mit dem Ergebnis einer Bewertung von Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken. Darauf aufbauend werden Leitziele für die zukünftige Mobilität in Höxter entwickelt, in die auch die umfangreich genannten Wünsche aus der Online- und Haushaltsbefragung berücksichtigt sind.

Zweite Beteiligungsphase startete am 15.03.

Die Analyseergebnisse sowie die Leitziele werden in der anstehenden zweiten Beteiligungsphase vom 15.03. bis 18.04.2021 behandelt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Beteiligungsmöglichkeiten weiterhin als Online-Befragung angeboten, damit Sie sich trotz der bestehenden Beschränkungen in das Mobilitätskonzept einbringen können.

Unter mein-hoexter-meine-mobilitaet.de werden auf der Seite „Mitmachen“ wieder drei Dialogräume angeboten, in denen Sie die erarbeiteten Analyse-Ergebnisse und die entwickelten Leitziele des Konzeptes bewerten können. Ebenfalls besteht die Möglichkeit konkrete Maßnahmenideen zur Erreichung der Ziele punktgenau zu verorten.

Die Stadt Höxter freut sich weiterhin auf viele Rückmeldungen und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger Höxters, um ein auf Höxter zugeschnittenes Mobilitätskonzept erarbeiten zu können.