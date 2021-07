Impfungen ohne Termin in Rödinghausen

Am 6. August macht das DRK-Impfmobil Halt in Bruchmühlen.

Bruchmühlen.„Alle ab 18 Jahre, die bislang noch keinen Termin für eine Impfung bekommen haben, können sich unkompliziert am Freitag, 6. August, in Bruchmühlen impfen lassen“, sagt Bürgermeister Siegfried Lux. Diese Sonderaktion mit dem Impfmobil des Deutschen Roten Kreuzes haben die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der neun Kommunen zusammen mit Landrat Jürgen Müller auf den Weg gebracht, um das Impftempo zu erhöhen und den Unentschlossenen die Entscheidung zum Schutz gegen das Corona-Virus möglichst leicht zu machen. An insgesamt zwölf Tagen ist das Impfmobil in den Kommunen des Kreises unterwegs. Übernächsten Freitag bietet das Team von 10 bis 18 Uhr Impfungen auf dem Parkplatz von EDEKA Adam, Bruchstraße 195, an.

„Besonders für ältere Menschen, die noch nicht geimpft sind und diese Gelegenheit wahrnehmen möchten, ist an dem Tag auch unser Senioren-Mobil unterwegs“, so Bürgermeister Lux. Die ehrenamtlichen Fahrer vom DRK-Ortsverein holen bei Bedarf von zuhause ab und fahren die frisch geimpften anschließend sicher wieder zurück. „Ansprechpartner für die Fahrt mit dem Senioren-Mobil ist Udo Sanne unter 05226/593696.

Für die Impf-Aktion am 6. August stehen die beiden Impfstoffe von „Johnson&Johnson“ und von „Moderna“ zur Verfügung. Während beim Impfstoff von „Johnson&Johnson“ nur eine Impfung nötig ist und der volle Impfschutz nach zwei Wochen eintritt, ist nach einer Impfung mit dem Impfstoff von „Moderna“ vier bis sechs Wochen später eine Zweitimpfung notwendig. Diese muss zum besagten Zeitpunkt im Impfzentrum in Enger durchgeführt werden, da das Impfmobil für eine Zweitimpfungen dann nicht zur Verfügung stehen wird.

Krisenstabsleiter Markus Altenhöner freut sich über die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden: „Wir möchten flächendeckend im gesamten Kreisgebiet noch mehr Menschen erreichen. Deshalb sind wir auf die Städte und Gemeinden mit dem Vorschlag zugegangen, mobile Impftage im gesamten Kreis zu organisieren. Die anschließende Vorbereitung verlief super – und die reibungslose Zusammenarbeit kommt jetzt den Menschen in unserem Kreis zugute“.

Für Rödinghausen hat Bürgermeister Siegfried Lux den Parkplatz von EDEKA Adam ausgewählt. „Wir haben nach einem stark frequentierten Standort gesucht, an dem das Impfmobil auffällt und unkompliziert erreichbar ist“, sagt Bürgermeister Lux. „Sven Eric Adam war sofort dabei und unterstützt die Aktion.“

Die Impfungen laufen nach den üblichen medizinischen Standards ab. Das für die Aktion genutzte Multifunktionsfahrzeug des DRK erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen für das Impfen vor Ort – so etwa Platz für die ärztliche Aufklärung und anschließende Impfung bis hin zu einem Kühlschrank für die Impfstoffkühlung. Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig, mitgebracht werden müssen aber ein Ausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass.