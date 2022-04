IHKs starten Klimainitiative „gemeinsam klimaneutral 2030“

Ostwestfalen-Lippe. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK Ostwestfalen) und die Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold (IHK Lippe) haben die Klimainitiative „gemeinsam klimaneutral 2030“ gestartet. Vorgestellt wurde die Initiative am 13. April 2022 bei einem Pressegespräch in der IHK in Bielefeld von den IHK-Präsidenten Wolf D. Meier-Scheuven, IHK Ostwestfalen, und Volker Steinbach, IHK Lippe, sowie IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke, IHK Ostwestfalen, und ihrem Kollegen Stefan Sievers, IHK Lippe.

„Wir möchten mit der Initiative einerseits die sehr engagierten Betriebe und ‚Vordenker‘ in OWL einbinden und andererseits weitere Unternehmen zum Mitmachen motivieren, die einen beschleunigten Zugang zum Thema suchen. Unsere Initiative wird zeigen, dass die Wirtschaft kein Bremser beim Klimaschutz ist, sondern mutig voranschreitet. Denn viele Unternehmen in OWL übernehmen bereits Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz“, erläutert Meier-Scheuven die Idee der Klimainitiative.

Das durchaus ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, sei gemeinsam mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern beider IHKs entwickelt worden. Mit seinem Unternehmen Boge Kompressoren gehört Meier-Scheuven zu den Erstunterzeichnern der Klimainitiative. Bereits 23 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben sich der Initiative angeschlossen, ebenso die beiden IHKs, insgesamt also 25 Teilnehmende.

Mit der Steinbach AG zählt auch das Unternehmen von IHK-Präsident Steinbach zu den Gründungsmitgliedern: „Wir haben uns sofort dazu entschlossen, bei der Klimainitiative mitzumachen. Als Familienunternehmen wollen wir nach außen und innen Flagge zeigen, dass wir uns für Ressourcenschonung und Klimaschutz einsetzen. Denn auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, das auf Nachhaltigkeit hohen Wert legt.“

In den vergangenen Jahren habe die Steinbach AG einiges für den Klimaschutz getan, beispielsweise alle stromfressenden durch hocheffiziente Anlagen ersetzt, bei Neubauten auf hohe Dämmstandards gesetzt und Gründächer installiert. Das Unternehmen beziehe zudem Strom und Fernwärme aus erneuerbaren Quellen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ohne Zweifel Megatrends und erfordern konsequentes Handeln. „Viele Firmen beschäftigen sich mit der eigenen Klimaneutralität und wollen dieses Ziel in absehbarer Zeit erreichen. Das greifen wir mit unserem Angebot einer eigenen Klimainitiative der Wirtschaft in OWL aktiv auf“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Pigerl-Radtke.

Um sich an der Initiative zu beteiligen, benötigten die Unternehmen nicht viel: „Die Unternehmen müssen eine freiwillige Selbstverpflichtung unterschreiben, die einige Spielregeln enthält“, erklärt Pigerl-Radtke den bewusst einfach gehaltenen Prozess. Um Klimaneutralität zu erreichen, sollen die individuelle betriebliche Energieeffizienz verbessert und der Einsatz von Erneuerbaren Energien ausgebaut werden.

„Wir stellen ein Bilanzierungstool zur Verfügung, mit dem die Teilnehmenden der Klimainitiative OWL einmal pro Jahr ihre CO2-Bilanz für den Unternehmensstandort ermitteln können und uns damit Daten für die Gesamtbilanz liefern“, ergänzt IHK-Hauptgeschäftsführer Sievers. „Die unternehmensspezifischen Bilanzdaten sind auch die Basis für ein freiwilliges Benchmarking.“

Die Initiative solle vor allem auch als Plattform für den Austausch über gute Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität dienen, so Sievers. „Wir wollen zeigen, was geht und wie es geht.“

Zusätzlich zur Klimainitiative bieten die beiden regionalen IHKs unter anderem jährlich die „Energie-Scouts OWL“ an. Bei dem Wettbewerb erkunden Auszubildende Energieeinsparpotenziale in ihren Unternehmen. In diesem Jahr, bei der neunten Runde, beteiligen sich 168 Azubis aus 40 Betrieben.

Darüber hinaus nimmt die IHK Ostwestfalen am 14. Ökoprofit-Durchgang der Regiopolregion Bielefeld teil. Beide IHKs bieten fortlaufend Veranstaltungen im Umwelt- und Energiebereich an, ebenso individuelle Beratungen für Mitgliedsunternehmen.

Zu den Erstunterzeichnern der IHK-Klimainitiative „gemeinsam klimaneutral 2030“ gehören:

AGOFORM GmbH, Löhne

Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh

Boge Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG, Bielefeld

COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück

CP Tech GmbH, Büren

Dr. F.-W. Hillbrand – Vermietung, Löhne

EKT GmbH & Co. KG, Bad Salzuflen

FAA Facharztagentur GmbH & Co. KG, Bielefeld

HANNING ELEKTROWERKE GmbH & Co. KG, Oerlinghausen

Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Rödinghausen

Hebie GmbH & Co. KG, Bielefeld

HOMAG Kantentechnik GmbH, Lemgo

HUNTER International GmbH, Bielefeld

IHK Lippe zu Detmold, Detmold

IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, Bielefeld

IP Adelt GmbH, Bielefeld

JAB Josef Anstoetz KG, Bielefeld

Ninkaplast GmbH, Bad Salzuflen

Oskar Lehmann GmbH & Co. KG, Blomberg

POS Tuning Udo Voßhenrich GmbH & Co KG, Bad Salzuflen

Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, Stemwede

Steinbach AG, Detmold

Weber Data Service IT GmbH, Bielefeld

Wilhelm Schildmeyer GmbH, Bad Oeynhausen

Unirez GmbH, Detmold