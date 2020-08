IHK stellt Ausbildungsatlas 2021 in Gertrud-Bäumer-Realschule vor

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) stellt ihren neuen Ausbildungsatlas 2021 vor. Die designierte IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke und die kommissarische IHK-Geschäftsführerin Mechthild F. Teupen übergaben die ersten Exemplare symbolisch an den kommissarischen Schulleiter Maik Falkenhagen sowie Schülerinnen und Schüler der Gertrud-Bäumer-Realschule in Bielefeld.

„Der Ausbildungsatlas der IHK ist für uns ein bedeutendes Instrument im Rahmen der Berufsorientierung an der Getrud-Bäumer-Schule. Sowohl das Team für die Studien- und Berufsorientierung, das aus zwei Lehrkräften und beiden Konrektoren besteht, verwendet für die Beratung der Schülerinnen und Schüler den Atlas, als auch diverse Klassen- und Kurslehrerinnen und -lehrer“, erläuterte Falkenhagen bei der Übergabe der IHK-Ausbildungsatlanten. Der Atlas komme bei der Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen oder nach Plätzen für die Berufsorientierung zum Einsatz. Den Schülerinnen und Schülern biete er einen guten Überblick über verschiedene Betriebe und zeige Alternativen bei der Lehrstellensuche auf. „Auch unsere Berufsberaterin, Frau Weber, greift regelmäßig in ihrer Beratung auf den Ausbildungsatlas zurück“, so der kommissarische Schulleiter.

Pigerl-Radtke sieht in dem Ratgeber eine wichtige Orientierungshilfe für die Jugendlichen: „Der IHK-Ausbildungsatlas hilft bei der Berufswahl und bietet strukturierte Informationen für die Berufsorientierung, damit der Karriereeinstieg für die Jugendlichen über die duale Ausbildung gelingt.“ Die designierte IHK-Hauptgeschäftsführerin rät, sich – auch in Coronazeiten – gezielt um einen Ausbildungsplatz zu kümmern, dabei aber auch alternative Ausbildungsberufe in Betracht zu ziehen. Und sie appelliert an die jungen Menschen und Ausbildungsunternehmen, auch flexibel in Bezug auf den Ausbildungsstart zu sein: Bis zum Jahresende könne noch ins Ausbildungsjahr 2020 gestartet werden. „Also, das Ausbildungsjahr 2020 ist noch lange nicht zu Ende, und auch dazu dient der aktuelle Ausbildungsatlas. Schauen Sie einfach mal rein“, rät sie Interessierten.

Die IHK Ostwestfalen gibt den Atlas gemeinsam mit der IHK Lippe zu Detmold heraus. Das Werk mit einer Auflage von 12.000 Exemplaren beinhaltet eine aktuelle Liste der ostwestfälisch-lippischen IHK-Ausbildungsbetriebe, sortiert nach Berufsbildern und Regionen. Zudem finden Bewerber Informationen zu den einzelnen IHK-Ausbildungsberufen sowie Begriffen aus der dualen Ausbildung. Darüber hinaus werden Informationen zur Berufswahl, zu Bewerbungsschreiben, zum Lebenslauf sowie zu Vorstellungsgesprächen gegeben.

Die 280 Seiten umfassende, kostenlose Broschüre ist an alle allgemeinbildenden Schulen in Ostwestfalen versandt worden. Darüber hinaus ist der Ausbildungsatlas in den regionalen Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit, in den ServiceCentern der IHKs in Bielefeld und Detmold sowie in den IHK-Zweigstellen in Paderborn und Minden erhältlich.