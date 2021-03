IHK: Florian Speer vom ESK bester Automatenfachmann-Azubi 2020

Bielefeld/Bad Lippspringe. Florian Speer vom Elektronik Service Küsters (ESK) in Bad Lippspringe ist 2020 im Beruf Automatenfachmann mit der Fachrichtung Automatenmechatronik der beste Azubi in ganz Deutschland gewesen. Wolf D. Meier-Scheuven, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), ehrte ihn jetzt in einer Videokonferenz mit Ron Küsters, ESK-Geschäftsführer und auch Ausbilder des Geehrten. IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke nahm danach die Würdigung vor.

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer herausragenden Leistung“, richtete der IHK-Präsident bei der virtuellen Ehrung direkt das Wort an Florian Speer, der zuvor seine Urkunde als Bundesbester per Post erhalten hatte. Die geplante Feier zu Ehren der besten Auszubildenden in der Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) im Dezember vergangenen Jahres in Berlin musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Insgesamt 207 bundesbeste Auszubildende aus den entsprechenden IHK-Berufen wurden für ihre hervorragenden IHK-Ausbildungsabschlüsse im Jahr 2020 vom DIHK geehrt. Sechs Azubis kommen allein aus Ostwestfalen. Ihnen gratulierten IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und die IHK-Hauptgeschäftsführerin zunächst auf dem Postweg. „Nicht nur die Bilanz der jungen Leute ist beeindruckend“, freute sich Meier-Scheuven. „Die Ergebnisse zeigen auch, wie wichtig unseren ostwestfälischen Unternehmen der qualifizierte Fachkräftenachwuchs aus den eigenen Reihen ist.“

Pigerl-Radtke ging in ihrer Würdigung darauf ein, dass Florian Speer 96 Punkte von 100 möglichen in der Abschlussprüfung im Sommer 2020 erzielt habe. „Das ist ein herausragendes Ergebnis“, hob sie hervor. „Mit dieser Ausbildung haben Sie die perfekte Basis für Ihre berufliche Karriere geschaffen.“

In diesem Zusammenhang lobte sie auch das große Engagement des Betriebes, der geprüfter und anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb ist. Ausgebildete Berufsbilder des Unternehmens sind neben Automatenfachmann/-frau mit der Fachrichtung Automatenmechatronik auch Informationselektroniker/in mit der Fachrichtung Geräte und Systemtechnik. Darüber hinaus werden Praktikaplätze in diesen Bereichen angeboten.

„Die IHK motiviert ihre Mitgliedsunternehmen durch Ausbildungsberater, Ausbildungstouren und beispielsweise durch Ehrungen der besten Azubis immer wieder, in Ausbildung zu investieren. Denn die Azubis von heute sind die Fach- und Führungskräfte von morgen“, sagte Pigerl-Radtke.

„Ich investiere in Ausbildung, weil es auf dem Arbeitsmarkt für meinen Bereich keine geeigneten Fachkräfte gibt“, begründete Geschäftsführer und Ausbilder Ron Küsters sein entsprechendes Engagement. „Mit dem Azubi Florian Speer habe ich genau den Richtigen gewählt. Durch seine Eigenständigkeit war sehr schnell klar, dass er auch im Außendienst genau der Richtige für mein Unternehmen ist“, unterstrich Ron Küsters.

Ihm sei während seiner Ausbildung die Möglichkeit gegeben worden, seine eigenen Ideen einzubringen und diese auch eigenständig voranzubringen und umzusetzen, bedankte sich Florian Speer bei seinem Ausbildungsbetrieb. Zudem sei ihm früh Vertrauen entgegengebracht worden, sodass er selbstständig arbeiten konnte. „Ich habe schon immer gern an technischen Geräten gebastelt und bin ein Tüftler“, hob der Geehrte hervor. Deshalb habe er sich für die Ausbildung zum Automatenfachmann entschieden. Ihm bereite der Beruf sehr viel Freude.