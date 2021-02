IHK: Florian Just von Benteler bester Verfahrensmechaniker-Azubi 2020

Paderborn . Florian Just, Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie der Fachrichtung Stahlumformung bei der BENTELER Steel/Tube GmbH in Paderborn, ist 2020 in seinem Ausbildungsberuf der beste Azubi in ganz Deutschland gewesen. Das würdigte Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), jetzt in einer Videokonferenz mit dem Geehrten, seinem Ausbildungsleiter Thomas Koch und Christian Wiethüchter, Geschäftsführer der BENTELER Steel/Tube GmbH.

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer herausragenden Leistung“, richtete Pigerl-Radtke darin das Wort an Florian Just, der zuvor seine Urkunde als Bundesbester per Post erhalten hatte. „Sie haben mit Ihrem sehr guten Abschneiden eine perfekte Basis für Ihre berufliche Karriere geschaffen.“ Die zunächst geplante Feier zu Ehren der besten Auszubildenden in der Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) im Dezember vergangenen Jahres in Berlin musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Insgesamt 207 bundesbeste Auszubildende aus den entsprechenden IHK-Berufen wurden für ihre hervorragenden IHK-Ausbildungsabschlüsse im Jahr 2020 vom DIHK geehrt. Sechs Azubis kommen allein aus Ostwestfalen. Ihnen gratulierten IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und die IHK-Hauptgeschäftsführerin zunächst auf dem Postweg. „Nicht nur die Bilanz der jungen Leute ist beeindruckend“, freute sich Pigerl-Radtke. „Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus auch, wie wichtig unseren ostwestfälischen Unternehmen der qualifizierte Fachkräftenachwuchs aus den eigenen Reihen ist.“

In diesem Zusammenhang lobte sie das große Engagement von BENTELER. Allein an den Standorten in Ostwestfalen bildeten die unterschiedlichen Unternehmensbereiche nach den Zahlen der IHK aktuell in zehn unterschiedlichen Berufen von Industriekaufleuten bis hin zu Zerspanungsmechanikerinnen und Zerspanungsmechanikern 229 junge Menschen aus, die meisten mit 104 allein bei den Verfahrenstechnologinnen und -technologen Metall der Fachrichtung Stahlumformung (neue Berufsbezeichnung seit 2021).

„Unternehmen wie BENTELER haben den Wert der Ausbildung schon lange erkannt und schätzen gelernt. Deshalb betreiben sie eine nachhaltige Personalpolitik mit Aus- und Weiterbildung. Denn die Azubis von heute sind die Fach- und Führungskräfte von morgen“, betonte die IHK-Hauptgeschäftsführerin.

Die Auszeichnung bestätige die hohe Qualität der Ausbildung bei BENTELER und passt zur Zusage von BENTELER Steel/Tube, 50 Ausbildungsplätze an den deutschen Standorten für 2021 und 2022 bereitzustellen. „Vor dem Hintergrund des Strukturwandels der Automobilindustrie und der aktuellen Corona-Krise, ist die Zusage von 50 Ausbildungsplätzen 2021 und 2022 ein deutliches Bekenntnis zur Region Ostwestfalen“, fasst Wiethüchter zusammen. „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, möglichst vielen jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen.“

Alle Berufsbilder der Ausbildung bei BENTELER seien fachüberreifend und mit einer starken inhaltlichen Ausrichtung auf Industrie 4.0-Themen ausgelegt. Zudem bilde BENTELER nicht nur in den Fachgebieten Elektro- und Metalltechnik aus, sondern gebe Auszubildenden ebenso Einblicke in IT- und kaufmännische Themen. Im Zuge der Ausbildung biete BENTELER seinen Auszubildenden und Studierenden Aufenthalte in einem der 80 Standorte in mehr als 25 Ländern weltweit an. Auch Florian habe diese Chance genutzt.

„Mein Highlight in der Ausbildung war sicherlich mein Auslandsaufenthalt. Drei Monate durfte ich die Kollegen im Werk in Shreveport unterstützen,“ berichtet er von seiner Zeit in den USA. „Grundsätzlich hat mir an der Ausbildung gefallen, dass ich sehr viele Möglichkeiten hatte, mich zu entfalten. In Projektphasen kann man eigene Vorschläge machen und diese Projekte dann auch umsetzen. Die Ausbilder haben mich jederzeit super unterstützt.“

BENTELER schult seinen Angaben nach zum Ausbildungsstart Mitte 2021 die neuen Auszubildenden unter anderem im eigenen Aus- und Weiterbildungszentrum in Paderborn. Die mehr als 4.000 Quadratmeter große Anlage sei beispielsweise mit einer digitalen Ausbildungswerkstatt und sechs hochmodernen Produktionsrobotern ausgestattet. Auch im kommenden Jahr werde BENTELER seine Ausbildungs-Räumlichkeiten in Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur und Jobcenter für Umschulungen genauso zur Verfügung stellen, wie für die Qualifizierung von Auszubildenden anderer mittelständischer Unternehmen in der Region.

„30 bis 40 Auszubildende anderer Unternehmen profitieren davon, dass wir unsere Kapazitäten anbieten“, erklärt Wiethüchter. „Mit diesem Schritt fördern wir technische Ausbildungsberufe in Ostwestfalen, ermöglichen einen betriebsübergreifenden Austausch und nutzen unsere Kapazitäten optimal.“

Zusatzinfos von und zu BENTELER:

Lernen Sie BENTELER auf den virtuellen Ausbildungsmessen CONNECT und STEP1 in Ostwestfalen-Lippe vom 18. Januar bis 12. Februar kennen. Wir bieten interessierten Schülerinnen und Schülern virtuelle Einzelgespräche per Video, Telefon oder Chat sowie digitale Workshops an: