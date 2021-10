Herbstleuchten 2021 begeistert ab 8. Oktober mit vielfältigen Videoprojektionen

Bis 1. November werden zahlreiche Objekte illuminiert

Hamm. Seit dem ersten Herbstleuchten im Maxipark hat sich viel verändert. Die spektakuläre Licht-, Farb- und Klanginszenierung der ersten Jahre ist regelmäßig durch neue Installationen erweitert worden. In diesem Jahr sind es unterschiedlichste Videoprojektionen, die wechselnde Stimmungen entstehen lassen. Ab Freitag, 8 Oktober lädt der Künstler Wolfgang Flammersfeld bis zum 1. November zu seinem zauberhaften Lichtspektakel in den Maxipark ein.

Eines ist jedoch seit vielen Jahren immer gleich: tolle überraschende Effekte im ganzen Park. Bäume, Sträucher und Gräser, ganze Gebäude, Ruinen oder extra installierte Objekte, einfach jeder Winkel im Park ist kunstvoll kreativ und farbgewaltig in Szene gesetzt. Einmal mehr wird das Wahrzeichen der Stadt zum Leben erweckt, wenn auf die große Fassade eine lebendige Hülle gelegt wird. Diese wird passgenau auf die Oberflächenstruktur des Gebäudes abgestimmt, so dass dem Betrachter das Gefühl einer neu erschaffenen Wirklichkeit vermittelt wird. In diesem Jahr dienen aber nicht nur der Glaselefant und das Hydroschild am See als große Projektionsfläche, vielmehr sind es auch alltägliche Gegenstände, auf deren Oberfläche Videos projiziert werden.

Die großformatigen Fotografien der Ausstellung „Queen – The Neal Preston Photographs“ werden allabendlich besonders in Szene gesetzt und die Band wird mit der Videoprojektion am See noch einmal besonders gewürdigt, wenn mit dem Titel „Somebody to love“ Konzertstimmung entsteht.

Zudem wird der Park von vielen phantastischen Wesen bevölkert, die sich ins rechte Licht rücken. Zur Geltung kommen aber auch überdimensionale Handzeichen, Cocktailgläser oder Buchstaben. Hier ist die Phantasie der Besucher gefragt, um die verschlüsselte Botschaft herauszufinden. Selbstverständlich dürfen die Glühwürmchen und der Herzschlag nicht fehlen. Auch der See wird einmal mehr in tausend Farben leuchten und neben der Walfluke begegnet den Besuchen ein weiteres beliebtes Meerestier.

Die Illuminationen des „Herbstleuchtens“ finden vom 8. Oktober bis 1. November 2021 statt und werden von den Stadtwerken Hamm präsentiert. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 7,82 € und für Kinder 3,67 €. Es stehen NUR Online-Tickets zur Verfügung. Die Maxipark- Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt und benötigen kein Ticket. Die RUHR.TOPCARD und die Jahreskarten der Park-Kooperationen gelten nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.