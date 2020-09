Herbstferien im Marta Herford

Nähen, drucken oder mit Farben experimentieren

Herford. In den bevorstehenden Herbstferien bietet das Atelier des Museums Marta Herford für Kinder ab 6 Jahren wieder ein kreatives und abwechslungsreiches Programm. In der Woche vom 14.10. bis 22.10. finden, jeweils von 14-18 Uhr, unterschiedliche Ferienwerkstätten im Marta-Atelier statt. Dort können Kinder in der Druckwerkstatt (Mi. 14.10.), im Farbatelier (15.10.) oder in zwei Näh-Workshops zu Kuscheltieren und Recycling-Taschen (Mi. 21.10. und Do 22.10.) experimentieren.

Die Kosten pro Werkstatt betragen jeweils 18 € inklusive Material. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf 7 Kinder begrenzt. Während des Workshops müssen alle Beteiligte eine Mund-Nase-Bedeckung (Schal, Tuch, Community-Maske bzw. Alltagsmaske) tragen. Eine Anmeldung ist unter bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221.994430-0 möglich.