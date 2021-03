Heimatpreis erstmals verliehen

Paderborn. „Heimat ist Gemeinschaft in Vielfalt“ – das ist das Motto des Heimatpreises der Stadt Paderborn, der nun erstmals verliehen wurde. Der erste stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt sowie Kulturdezernent Carsten Venherm gratulierten den drei Preisträgern, die für ihr besonderes lokales Engagement ausgezeichnet wurden.

Der erste Preis, der mit 2.000 Euro dotiert ist, wurde an die Interessengemeinschaft das Riemeke.de e.V. vergeben. Seit vielen Jahren leistet die Interessengemeinschaft engagierte Quartiersarbeit, mit der sie nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Behörden, Politiker*innen, Vereine und Institutionen zusammenführt. In regelmäßigen Treffen kommt der ehrenamtlich agierende Verein mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie mit den Gewerbetreibenden zusammen, um aktiv an der Gestaltung des Riemeke-Viertels mitzuwirken. Neben Kennenlernen, Diskussionen und Nachbarschaftshilfe bietet die Interessengemeinschaft zudem zahlreiche Aktivitäten – auch in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen – an. So zählt etwa die Organisation des Riemeke-Festes (Kunst und Spiel hinter den Höfen, Kram am Kolk) zu den Aufgaben der Interessengemeinschaft, die sich durch ihr interkulturelles, intergeneratives und kreatives Engagement auszeichnet.

Zwei zweite Preise – jeweils dotiert mit 1.500 Euro – wurden an Harald Morsch und das Team vom HEFT und an den Naturwissenschaftlichen Verein Paderborn e.V. verliehen.

Für ihre publizistische Leistung mit Identität stiftender Wirkung werden Harald Morsch und das Team vom HEFT ausgezeichnet. Seit 1983 gibt Harald Morsch das HEFT heraus, das sich zu einem wichtigen Veranstaltungs-, Stadt- und Kulturmagazin für Paderborn entwickelt hat. Mit dem HEFT, das alle Bevölkerungsgruppen anspricht, gehen Harald Morsch und sein Team mit der Zeit und dokumentieren sie. Insbesondere für die Paderborner Kulturszene ist das HEFT ein wichtiges Forum – auch während des Corona-Lockdowns, als die Akteure der Paderborner Kultur im HEFT eine Plattform des Austauschs fanden.

Der Naturwissenschaftliche Verein Paderborn e.V. nimmt sich des Themenfeldes „Natur“ bereits seit 102 Jahren an. Der Verein wurde auf Beschluss der Paderborner Ortsgruppe des Westfälischen Heimatbundes (WHB) ins Leben gerufen und ist eng mit dem Naturkundemuseum Paderborn verbunden. Er engagiert sich für die Natur, naturkundliche Heimatforschung und kulturelles Erbe. Durch eine aktive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Exkursionen, Vorträge) mit regionalem Bezug – auch und besonders für Kinder – fördert der Verein den Gedankenaustausch zwischen Menschen, er vertieft die Kenntnis von Naturzusammenhängen und -phänomenen und ermöglicht ein generationsübergreifendes Erleben naturkundlicher Inhalte.

Im vergangenen Jahr konnten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn erstmals Vorschläge für den Heimatpreis einreichen. Er soll an Personen, Vereine, Vereinigungen, Verbände und Institutionen verliehen werden, die sich lokal engagieren. Dieses Engagement kann in vielerlei Bereichen erbracht werden, zum Beispiel im Naturschutz, beim lokalen kulturellen Erbe, im Bereich der Inklusion und der interkulturellen Begegnung oder bei der Repräsentation der Heimat auf nationaler und internationaler Ebene. Auch künstlerische oder publizistische Leistungen mit besonders stark Identität stiftender Wirkung können ausgezeichnet werden.

Priorität sollen Leistungen erhalten, die im Ehrenamt erbracht werden. Ebenso sollen Leistungen berücksichtigt werden, die besonders kreativ, partizipativ oder nachhaltig sind. Es konnten sowohl einmalige Projekte als auch langfristige Aktivitäten für den Heimatpreis vorgeschlagen werden.

Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 EUR wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und soll für die weitere Arbeit im Sinne des Heimatpreises verwendet werden.

Eine feierliche Veranstaltung, die zur Verleihung des Heimatpreises geplant war, musste coronabedingt abgesagt werden.

Ausführliche Informationen zum Heimatpreis gibt es im Internet auf der Seite www.paderborn.de/heimat-preis.