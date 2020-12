Heimatpreis 2020 in Augustdorf

Augustdorf. Das Land NRW fördert die Verleihung eines Heimat-Preises. Der Rat der Gemeinde Augustdorf hatte einstimmig beschlossen, auch in diesem Jahr den Heimatpreis auszuloben, um das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und Vereinen für die Bewahrung und Stärkung der Heimat noch stärker anzuerkennen. Es sind drei Plätze zu vergeben und die Bevölkerung wurde aufgerufen, Vorschläge zur Verleihung des Heimatpreises 2020 einzureichen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 Euro und wird vom Land Nordrhein-Westfalen zu 100 % gefördert. Für den 1. Platz werden 2.500 €, für den 2. Platz 1.500 € und für den 3. Platz 1.000 € vergeben.

Eine Auswertung hat ergeben, dass der 1. Platz an die Offene Ganztagsschule der Grundschule In der Senne geht. Der 2. Platz geht an den Förderverein der Feuerwehr Augustdorf e.V.. Den 3. Platz hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung am 10.12.2020 durch einen Losentscheid entschieden. Dieser geht an die Nachbarschaftshilfe Augustdorf von Frau Manuela Schramm. Der Heimatpreis soll im nächsten Jahr feierlich an die Preisträger übergeben werden.