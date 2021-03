Haushalt 2021 beschlossen

„Die Pandemie hat sich im vergangenen Jahr auf alle Bereiche massiv ausgewirkt, so natürlich auch finanziell. Trotzdem dürfen wir andere Themen wie Mobilität, Gesundheit, Digitalisierung sowie Klima- und Artenschutz nicht aus den Augen verlieren, um Lippe gut für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann. Auch weiterhin werden Maßnahmen und Projekte in diesen Bereichen angestoßen und fortgesetzt, entsprechende Gelder sind im Haushalt hierfür vorgesehen. So wird unter anderem der Sperrvermerk für die Klimaerlebniswelt Oerlinghausen aufgehoben. Weitere wesentliche Investitionspunkte sind neben der Sanierung des Kreishauses die Errichtung der Gesundheitszentren.

Klimaerlebniswelt Oerlinghausen

Investitionen im Bereich Gesundheit im Kreis Lippe

Der Gesundheitsstandort Lippe soll ausgebaut werden, um die Versorgung der Bürger im Kreis Lippe zu sichern und zu verbessern.

Allein rund um das Klinikum werden die Maßnahmen „Neubau einer zentralen Notaufnahme“ in Detmold sowie das „DiagnostikCenter“ in 2021 angestoßen. Weitere Baumaßnahmen sollen in den kommenden Jahren folgen. Hierfür steuert der Kreis Lippe in den nächsten vier Jahren insgesamt 20 Millionen Euro bei.

Dies trägt auch zur Stärkung des Klinikums Lippe als Uniklinikum im Rahmen des Aufbaus der medizinischen Fakultät OWL an der Universität Bielefeld bei. „Aus dem Kreistag nehme ich außerdem den Auftrag mit, mich beim Land für die Einrichtung einer Stiftungsprofessur für den öffentlichen Gesundheitsdienst an der medizinischen Fakultät einzusetzen. Der Ärztemangel im ländlichen Raum wirkt sich auch auf die Besetzung der Stellen in den Gesundheitsämtern auf. Von der Ausbildung der Fachkräfte hier in der Region versprechen wir uns einen Klebeeffekt auch für diesen wichtigen Bereich der Gesundheitsversorgung“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

In Lippe sollen zudem drei Gesundheitszentren entstehen, die modellhaft zeigen, wie die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zukunftsfest gestaltet werden kann. Das Gesundheitszentrum in Oerlinghausen befindet sich derzeit bereits in der Umsetzung, die Gesundheitszentren in Bad Salzuflen und Lügde befinden sich in der Planung. Weitere Informationen zum Projekt guLIP und den Gesundheitszentren in Lippe gibt es im Internet unter www.kreis-lippe.de/gesundheitszentren.

Für Modernisierungen und technische Verbesserungen in den Kreissenioreneinrichtungen sind zudem Mittel in Höhe von rund 1 Million Euro vorgesehen.