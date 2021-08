Gütersloher Heimat-Preis für vorbildliches Engagement

Gütersloh. Mit dem Gütersloher Heimat-Preis werden in diesem Jahr zum zweiten Mal das lokale Engagement sowie nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat gewürdigt. Der Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh nimmt noch bis zum 11. August Vorschläge für Preisträger entgegen. Gütersloher Vereine, Initiativen, Organisationen und Körperschaften haben die Möglichkeit, sich zu bewerben. Darüber hinaus dürfen alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Gütersloh Preisträger vorschlagen, die sich in besonderer Weise für ihre Heimat einsetzen oder eingesetzt haben. Die Verleihung an Einzelpersonen ist nicht möglich. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5000 Euro. Der Preis kann geteilt werden. Über die eingereichten Vorschläge berät eine Jury.

Die Bewerbungskriterien im Detail sowie ein Bewerbungsformular sind auf dem Kulturportal der Stadt Gütersloh (www.kulturportal-guetersloh.de) unter dem Menüpunkt „Förderung“ zu finden. Die Vergabe eines jährlichen Heimatpreises in den Jahren 2020 bis 2022 hat der Gütersloher Stadtrat im Juni 2020 beschlossen. Das Preisgeld wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen nach Antrag zur Verfügung gestellt.