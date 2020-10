GOP und Zoo Osnabrück werden starke Partner

Bad Oeynhausen/Osnabrück. Tagsüber Löwen, Tiger und Elefanten im Zoo Osnabrück bestaunen und abends in die Welt des Varietés und der kulinarischen Vielfalt im GOP Bad Oeynhausen eintauchen – das können Gäste ab sofort zum Vorteilspreis.

Mit dem Paket „Zoo und Show“ erhalten Interessierte 30 Prozent Rabatt auf den Zoo-Eintrittspreis. Ergänzt werden kann das Paket mit einem kulinarischen Angebot im GOP und einer Übernachtung in einem der Partnerhotels des Varieté-Theaters. Ebenso erhalten Zoo Besucher Vergünstigungen auf das GOP Ticket in Kombination mit einer Zoo – Eintrittskarte.

„Wir merken besonders in der aktuellen Zeit, dass für die Menschen eine kleine Auszeit vom Alltag und von den aktuellen Themen immer wichtiger wird. Ein Kurzurlaub in unserer wunderschönen Region ist da für viele eine willkommene Alternative zum großen Jahresurlaub, der ja leider sehr oft nicht stattfinden konnte“, erklärt Christoph Meyer, Direktor im GOP Varieté-Theater Bad Oeynhausen. „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Gästen einen Mehrwert bieten können. Zudem möchten wir mit solchen Kooperationen die Region als Ausflugziel stärken.“, so Meyer weiter.

Neben den Vergünstigungen beim Eintrittspreis sind auch weitere gemeinsame Aktionen geplant.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft, denn wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam ein attraktives Angebot für die Besucher in unserer Region geschaffen haben. Wir können die Besucher des GOP an unsere Tierwelt und Themen wie Artenschutz heranführen und gleichzeitig unseren Besuchern einen beeindruckenden Ausflug in die Artistik zu besonderen Konditionen ermöglichen“, so Margarita Weißbäcker, Verantwortliche für Veranstaltungen und Kooperationen des Zoo Osnabrück.

Auch die Mitarbeiter des Zoo Osnabrück und des GOP Bad Oeynhausen sollen von attraktiven Vergünstigungen beim jeweils anderen Partner profitieren, denn bei beiden Unternehmen wird Mitarbeiterbindung- und Wertschätzung groß geschrieben.