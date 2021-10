Gesund in GT: Wenn die Endoprothese wackelt

Wie lange hält ein künstliches Gelenk und wann ist ein Wechsel notwendig?

Gütersloh. Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund in GT“ referiert Dr. Frank Hellwich, Sektionsleiter für Knie- und Hüftendoprothetik in der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische, Ästhetische- und Handchirurgie am Klinikum Gütersloh, am Dienstag, den 12. Oktober 2021 um 19.30 Uhr zur Haltbarkeit von künstlichen Gelenken.

Mehr als 400.000 künstliche Gelenke werden in Deutschland pro Jahr in Hüfte und Knie eingesetzt. Doch obwohl Endoprothesen immer robuster werden, halten sie nicht ewig und müssen manchmal ausgetauscht werden. Dass solche Wechseloperationen, sogenannte Revisionen, nötig werden, hat viele Ursachen.

Dr. Hellwich geht im Vortrag darauf ein, aus welchen Gründen ein künstliches Gelenk ausgetauscht werden muss und welche Beschwerden auf die Notwendigkeit einer Wechseloperation hindeuten. Darüber hinaus gibt er Hinweise, was Patienten tun können, um die Haltbarkeit des künstlichen Gelenks zu verlängern, und erläutert, wie eine Wechseloperation durchgeführt wird, sollte sie notwendig werden.

Der Vortrag findet online über die Videokonferenzplattform ‚Zoom‘ und nicht, wie bislang angekündigt, in Präsenz statt. Den Zugangslink finden Interessierte am Tag der Veranstaltung auf https://bit.ly/3uSmiaR bekannt gegeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss nimmt sich Dr. Hellwich Zeit, um mögliche Fragen zu beantworten.