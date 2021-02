Gefahr beim Betreten der Eisflächen

Höxter. Die kalten Temperaturen und die eingeschneite Landschaft locken in diesen Tagen viele Spaziergänger und Familien mit Kindern in die Freizeitanlage Höxter-Godelheim. Besonders auffällig ist bei einem Besuch der augenscheinlich zugefrorene Badesee. Doch der schöne Schein trügt gewaltig: Trotz der Minusgrade der vergangenen Tage ist die Eisfläche bei weitem noch nicht tragfähig. Und gerade aufgrund der zugeschneiten Eisfläche sind dünnere Bereiche und offene Wasserflächen unter dem Schnee nicht erkennbar. Die Stadt Höxter weist daher darauf hin, dass das Betreten der Eisflächen in der Freizeitanlage gefährlich und grundsätzlich verboten ist.

Wer sich auf die Eisflächen begibt, riskiert sein Leben! Eingebrochenen droht schon nach wenigen Minuten eine lebensgefährliche Unterkühlung. Ausdrücklich gewarnt wird deswegen auch vor dem Betreten von Eisflächen anderer Seen und Teiche. Selbst wenn das Eis in Ufernähe fest zu sein scheint, kann das ein paar Meter weiter schon anders aussehen.