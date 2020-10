Gedenktafel für Hans Werner Henze enthüllt

Gütersloh. Andreas Kimpel, Beigeordneter für Kultur und Weiterbildung der Stadt Gütersloh, hat am Donnerstag, den 15. Oktober, eine Gedenkplakette für den in Gütersloh geborenen Komponisten Hans Werner Henze enthüllt. Die Tafel schmückt ab sofort Henzes Geburtshaus in der Brunnenstraße 3 in Gütersloh. Die Anbringung erfolgte im Rahmen des „Henze Herbsts 2020“.

„Es wäre eine Freude, wenn die Plakette in Gütersloh die Erinnerung an Henze noch stärker in den Fokus rücken würde“, erklärte Kimpel. Gleichzeitig dankte er Prof. Peter Kreutz und dessen Ehefrau für die Anregung Henzes Geburtshaus kenntlich zu machen und so diese Form der Ehrung zu ermöglichen.

Hans Werner Henze wurde am 1. Juli 1926 in dem Haus in der Brunnenstraße 3 geboren. In der Wohnung im ersten Stock verbrachte er seine ersten vier Lebensjahre. Das heutige Eigentümerpaar des Hauses, Juliane Hiersemann und Herbert Piepenbrock, erinnert sich noch gut an die beiden späteren Besuche von Henze in seinem Geburtshaus. „Wir haben ihn als eine sehr angenehme Persönlichkeit erlebt“, erzählt Hiersemann.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), betonte Hans Werner Henzes prägende Musik. Daher trage der Musikpreis des LWLs, der alle sechs Jahre verliehen wird, auch den Namen Henzes. Der diesjährige Preisträger, der in Bielefeld geborene Komponist und Improvisationskünstler Robin Hoffmann, stehe mit seinem experimentellen Stil und seiner starken Verbindung zu den anderen Künsten in der Tradition Henzes. In diesem Jahr findet die Preisverleihung am Mittwoch, den 28. Oktober, im Theater Gütersloh statt. „Welch würdigeren Ort für die Verleihung kann es geben als das Theater mit seiner Adresse Hans-Werner-Henze-Platz 1?“, so Rüschoff-Parzinger.

Die Preisverleihung ist ebenfalls Teil des „Henze Herbst 2020“. Im Anschluss daran wird am gleichen Abend im Theaterfoyer die Ausstellung „Canti di Colore“ eröffnet. Sie zeigt Gemälde von Hans Werner Henze und ist bis zum 28. November jeweils zu den Theatervorstellungen geöffnet. Am 3. November folgt mit der szenischen Lesung „Henze in Gütersloh“ der nächste Programmpunkt. In autobiographischen Texten, Prosa und Lyrik, die für ihn prägend waren, wird Henzes Kindheit und Jugend in Ostwestfalen ebenso wie seine Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und die sich anschließende künstlerische Entfaltung geschildert. Einblicke in den leidenschaftlichen Briefwechsel zwischen Henze und seiner engen Freundin Ingeborg Bachmann gewährt die Lesung „Briefe einer Freundschaft“ am Samstag, den 7. November.

Kammermusik von Hans Werner Henze wird am Sonntag, den 8. November, in der Ausstellung „Canti di Colore“ zu hören sein. Am selben Tag zeigen die bambi Filmkunstkinos den Film „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ mit Filmmusik von Henze. Den offiziellen Abschluss des „Henze Herbst 2020“ bildet am Donnerstag, den 19. November, das Erzählcafé zum Thema „Henze in Gütersloh“ in Kooperation mit dem städtischen Fachbereich Kultur. Noch bis Sonntag, den 24. Januar 2021 zeigt das Stadtmuseum die Ausstellung „Güterslohs vergessener Sohn? Der Künstler und Weltbürger Hans Werner Henze“. Bereits am 5. September wurde der Theaterplatz in „Hans-Werner-Henze-Platz“ benannt.

Für alle Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich. Der Eintritt zur Preisverleihung ist frei, eine Anmeldung für die Restkarten jedoch erforderlich.

Hans Werner Henze gehört zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und gilt als Schlüsselfigur der Musik nach 1945. Sein umfassendes Werk ist durch sein humanes und politisches Bekenntnis geprägt. Um die Erinnerung an Henze in Gütersloh lebendig zu halten, veranstalten die Kultur Räume Gütersloh in Kooperation mit den bambi Filmkunstkinos, dem Stadtmuseum Gütersloh und dem städtischen Fachbereich Kultur den „Henze Herbst 2020“. Gefördert wird die Reihe durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.