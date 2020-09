Flachsbreche, Schwinge und Hechelbrett

Detmold (lwl). Wenn vom „Brechen, Schwingen, Hecheln“ die Rede ist, werden nur noch wenige diese drei Wörter mit der Flachsverarbeitung verbinden. Wer erfahren möchte, was es mit diesen drei Begriffen auf sich hat, ist beim Flachswochenende im LWL-Freilichtmuseum Detmold an der richtigen Adresse. Am Samstag und Sonntag (12./13.9.) wird jeweils von 11 bis 16 Uhr im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Kulturpflanze mit Flachs-breche, Schwinge und Hechelbrett bearbeitet.

Um das Platzangebot zu erweitern, baut das Museumsteam die Stationen der Flachsverarbeitung an unterschiedlichen Orten im Museum auf. So ist am Lippischen Meierhof das Riffeln zu sehen, bei dem die Samenkapseln der Pflanze von den Stängeln getrennt werden. Am Westmünsterländerhof geht es um die richtige Lagerung, an der Wassermühle wird die Bokemühle zum mechanischen Weichklopfen des Flachses gezeigt. Weiter geht es am Doppelheuerhaus mit dem Brechen und Schwingen, also dem Entfernen der Holzteile. Am Mindener Hof wird gehechelt, das meint das Aufspalten in Fasern. Dann folgt die eigentliche Verarbeitung im Haus Moven (Spinnen), in der Textilwerkstatt (Weben) und auf der Bleichwiese am Münsterländer Gräftenhof (Bleichen). Für Familien mit Kindern gibt es an der Kasse einen kostenlosen Rallye-bogen mit Fragen zu den einzelnen Stationen. Aus Hygienegründen sollte ein eigener Stift mit-gebracht werden. Wer Lust hat, anschließend selbst Hand anzulegen, kann am Krummen Haus hinter dem Eingang den Stoffdruck ausprobieren. Pro bedruckter Tasche fallen Kosten von 3,50 Euro an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.