Festliche Vielfalt: Start der vielen Weihnachtsmärkte in der Region

Lichterglanz und Glühweinduft: Die Urlaubsregion Teutoburger Wald/ OWL, bekannt für ihre Vielfalt, Geschichte und Kultur, entfaltet in der Vorweihnachtszeit einen ganz eigenen Zauber. Auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten können Besucher in festlicher Atmosphäre die Magie der Adventszeit spüren. Der Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH bietet auf seiner Service-Webseite einen umfassenden Überblick über die Termine und Orte.

Bielefeld. Schon 50 Weihnachtsmärkte sind auf der Webseite www.teutoburgerwald.de/weihnachtsmaerkte zu finden und weitere werden von den Touristikfachleuten der Region nach und nach eingepflegt. Dank dieser praktischen Übersicht können Weihnachtsfans von nah und fern stets sehen, wo sie mit Familie und Freunden zwischen Lichtermeeren, Eislaufflächen, Handwerkskunst, Glühweinduft und regionalen Spezialitäten in Stimmung kommen können.

Ob traditionell oder modern, groß oder klein, im historischen Stadtkern oder in ländlicher Idylle – die Vielfalt ist beeindruckend. Die beliebten Weihnachtsmärkte größerer Städte wie Bielefeld sind dort ebenso zu finden wie die gemütlichen Lichterfeste in Minden, Herford oder Wiedenbrück. Auch außergewöhnliche Veranstaltungen sind dabei, wie „Charles Dickens Blomberg“, das Winterliche Schlossvergnügen auf Schloss Benhausen und der Weihnachtsglanz im Ziegeleimuseum Lage. Den Startschuss gibt die Stadt Paderborn am gestrigen Freitag, 22. November.

Weiterführende Informationen:

www.teutoburgerwald.de/weihnachtsmaerkte

Hintergrund:

Das gibt es nur in der Urlaubsregion Teutoburger Wald: Dieser Satz gilt für einzelne Sehenswürdigkeiten, vor allem jedoch für die ganz besondere Mischung. Von urbaner Kultur mit ländlichen Genüssen, von historischen Denkmälern und moderner Architektur, von Gesundheitsurlaub und aktiver Erholung am Übergang von den nordwestlichsten Mittelgebirgen in die Norddeutsche Tiefebene. Der Teutoburger Wald Tourismus zeigt, was Einheimische und Touristen hier in OWL, ganz oben in Nordrhein-Westfalen, erleben und entdecken können. Auf der Website www.teutoburgerwald.de gibt es Tipps zu Ausflügen, Wander- und Radtouren sowie zu Übernachtungsmöglichkeiten. Als Fachbereich der OstWestfalenLippe GmbH ist der Teutoburger Wald Tourismus verantwortlich für Dachmarketing und Themenprofilierung, fungiert als Schnittstelle zu Landes- und Bundesebene und entwickelt gemeinsam mit Partnern vor Ort neue Projekte und Angebote.

Über die OstWestfalenLippe GmbH – Gesellschaft zur Förderung der Region

Die OstWestfalenLippe GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn und der kreisfreien Stadt Bielefeld sowie von Wirtschaft und Wissenschaft in OWL. Aufgabe ist es, die Region Ostwestfalen-Lippe, mit Blick auf den nationalen und internationalen Wettbewerb, als eine bekannte Marke und als führender Wirtschafts- und Transformationsstandort mit hoher Lebensqualität zu positionieren. Um dies zu erreichen, wird Standort-, Marken-, Fachkräfte- und Tourismusstrategie in Form einer langfristigen Strategie konsequent zusammen gedacht.