Feinster Funk Jazz auf der Detmolder Sommerbühne

Die Sommerbühne startet im Schlosspark mit den französischen Musikern von Nojazz. Sie bringen einen Mix aus Jazz, Hiphop, Dub und Funk auf die Bühne. Los geht es am 05. August um 21 Uhr.

Detmold. Man könnte es fast schon unter Etikettenschwindel verbuchen, denn einen unpassenderen Namen als Nojazz hätte die Formation schwerlich auswählen können – die jazzaffinen Franzosen verquirlen Drum&Bass, HipHop und Ethnoelemente mit Jazzgebläse und Synthesizer, bleiben aber dem Jazz treu. Die fünf Musiker sind Pascal Reva am Bass und Schlagzeug, Philippe Sellam am Saxophon, Philippe Balatier am Keyboard, Jeffrey am Gesang und Sylvain Gontard an der Trompete. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 absolvierten Nojazz jahrelang einen Live Auftritt nach dem anderen. Sie spielten bereits in mehr als 50 Ländern auf der Welt und auf renommierten Jazz Festivals wie Montreal Jazz Festival, Miami JVC, Jazz Open Stuttgart, Nice Jazz Festival und vielen anderen. Innerhalb nur weniger Jahre haben sie es geschafft, in die oberste Liga der Funk-Jazz-Szene aufzusteigen. International wohlgemerkt, denn zu Hause in Frankreich waren sie sowieso schon längst gefeierte Jazzstars. In Sachen Dancefloor Jazz haben sie bereits mit Weltstars wie Earth, Wind & Fire, Bishop Lamont und Teo Macero, dem legendären Produzent von Miles Davis, zusammengearbeitet.

Vor dem Auftritt von Nojazz tritt der SingerSong Writer Daniel Benyamin um 18:00 Uhr und Hannah Köpf mit ihrer Band um 19:30 Uhr auf. Hannah Köpf zaubert mit ihrer eindringlichen Stimme, die an Norah Jones erinnert, Folk, New-Orleans-Soul, Americana, Jazz und Southern Country in den sommerlichen Schlosspark.

Kostenfreie Tickets können unter kulturteam2021.reservix.de oder bei allen ADticket Vorverkaufsstellen zzgl. Servicegebühr reserviert werden. Informationen zu Einlassregelungen und dem weiteren Programm finden sich unter www.sommerbuehne.de.