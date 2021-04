Familienfreundlichkeit muss Teil der Unternehmenskultur werden

Kreis Paderborn. Familienfreundlichkeit ist ein zentraler Entscheidungsfaktor viele Arbeitnehmer bei der Wahl des Arbeitgebers. „Hier besteht eine große Chance für kleine und mittlere Unternehmen sich von den großen Konzernen abzusetzen um sich entscheidende Wettbewerbsvorteile zu sichern“, unterstreicht Landrat Christoph Rüther. Im Kreis Paderborn wird daher seit 2017 jedes zweite Jahr die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ vergeben. Die Auszeichnung wird in einem Kooperationsbündnis aus dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL, dem Kreis Paderborn, der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld und der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld vergeben.

Vom Auszubildenden bis zur Fach- und Führungskraft – Unternehmen, die flexible Möglichkeiten schaffen, Arbeit und Familie unter einem Hut zu bringen, sind bei Arbeitnehmern gefragt. Nicht nur die Phase der Kindererziehung birgt viele Herausforderungen für Familien, auch die Pflege von älteren Familienangehörigen braucht zum Beispiel besonderes Entgegenkommen von Seiten der Arbeitgeber. Flexible Arbeit- und Homeoffice-Zeiten oder auch Wiedereinstiegsprogramme für Beschäftigte nach familiären Auszeiten gehören zu den familienfreundlichen Angeboten von Unternehmen.

„Gerade Handwerksbetriebe oder kleine und mittelständische Unternehmen reagieren häufig mit individuellen Einzellösungen, wenn Beschäftigte Unterstützung brauchen. Die Auszeichnung soll diesen Unternehmen bewusstmachen, welche Einzel-Lösungen es bereits bei ihnen gibt und wie diese in ein Angebot für alle Beschäftigte ausgeweitet werden kann. So wird Familienfreundlichkeit ein Teil der Unternehmenskultur“, motiviert Dr. Angela Siebert vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL und Koordinatorin des Verfahrens im Kreis Paderborn. Landrat Rüther ergänzt: „Die Entwicklung unserer regionalen Wirtschaft und besonders der kleinen und mittelständischen Unternehmen hängt entscheiden von der Gewinnung, Bindung und Entwicklung ihrer Fachkräfte ab. Mit der Auszeichnung ‚Familienfreundliches Unternehmen Kreis Paderborn‘ wollen wir das Engagement insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen würdigen und öffentlich unterstreichen, dass der Kreis Paderborn attraktive Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten bietet!“ Bisher wurden im Kreis Paderborn in den Jahren 2017 und 2019 insgesamt 52 Unternehmen – vom Handwerksbetrieb über Architekturbüros bis zu größeren Unternehmen mit 2.500 Beschäftigten ausgezeichnet.