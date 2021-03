Explosives Wachstum â€“ Ein forensisches Erlebnistheater

Detmold. Das Heft für das forensische Erlebnistheater von Jens Heuwinkel bekommt man nun auch in der Tourist Information am Marktplatz und in der Stadtbibliothek in der Leopoldstraße 5!

Mit dem Stück erarbeitet ihr euch selber eine Geschichte, welche euch hineinzieht in ein Detmold der Verschwörungen und Geheimnisse. Ihr müsst die Innenstadt erkunden, Rätsel lösen, um somit eine Katastrophe für eure Stadt zu verhindern. Die Geschichte spielt sich dabei allein in euren Köpfen ab.

Für die Rätsel werden nicht nur Heft und Stift benötigt, ihr müsst Telefonnummern anrufen und E-Mails schreiben. Trotzdem ist das Stück unabhängig von Öffnungszeiten oder anderen zeitlichen Faktoren.

Für alle Rätselfans und Krimiliebhaber*innen eine erlebnisreiche Detmold-Erfahrung!

Weitere Infos findet ihr auf detmold.de > Leben in Detmold

Das Heft „Explosives Wachstum – Häuser bluten nicht“ ist kostenfrei und wird vom KulturTeam der Stadt Detmold auch nach Hause versendet. Das Heft können Sie per Mail bei Miriam Gottschalk, m.gottschalk@detmold.de, anfragen.

Dieses Projekt wird durch das KulturTeam der Stadt Detmold gefördert.

Die Rätsel des forensischen Theaterstücks werden empfohlen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Idee und Texte: Jens Heuwinkel, Moritz Heuwinkel

Konzept und Realisierung: Jens Heuwinkel, Theater Sauresani

Videos: Jens Heuwinkel

Videobearbeitung: Moritz Heuwinkel

Onlineprogrammierung: Axel Plöger

Sprecherin auf AB: Anette Gebauer

Sprecher Basume: Max Rohland

Fotos und Zeichnungen: Jens Heuwinkel

Gestaltung: büro-für-design.de, Martin Emrich