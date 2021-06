Erfolgreiches 8. Gütersloher Diabetessymposium

Gütersloh. Das achte Gütersloher Diabetessymposium am Klinikum Gütersloh hat für zufriedene Gesichter bei Organisatoren und Teilnehmern gesorgt. Musste die Fortbildung rund um den Diabetes mellitus 2020 Corona-bedingt leider entfallen, fand sie in diesem Jahr zum ersten Mal als hybride Veranstaltung statt. So konnten jetzt 35 Teilnehmer vor Ort und 80 weitere im Livestream begrüßt werden.

„Viele zuckerkranke Patienten sind von Folgeerkrankungen betroffen, die in unterschiedlichen Körperregionen auftreten können. Um ihnen eine optimale Behandlung bieten zu können, ist eine enge Zusammenarbeit verschiedener ärztlicher Fachbereiche nötig“, so Dr. Michaela MüllerRösel, Internistin und Diabetologin am Klinikum Gütersloh. Die Initiatorin und Moderatorin des Gütersloher Diabetessymposium hat daher auch in diesem Jahr den interdisziplinären Charakter der Diabetes in den Mittelpunkt der hochkarätig besetzten Veranstaltung gerückt.

So diskutierten Prof. Dr. Dirk Müller-Wieland (Universitätsklinikum RWTH Aachen) und Dr. Matthias Kapischke, Ärztlicher Direktor des Klinikum Gütersloh, Anspruch und Wirklichkeit bei der komplexen Versorgung von Diabetikern im prästationären, stationären und poststationären Bereich unter Berücksichtigung des Positionspapiers der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Einen weiteren Schwerpunkt des Symposiums bildete das Thema ‚Diabetes im Alter‘. Hierzu referierte Diplom-Psychologin Prof. Dr. Karin Lange von der Medizinischen Hochschule Hannover. Dr. Philipp Bula (Klinikum Gütersloh) vertiefte das Thema mit einem Vortrag zum Diabetes in der Alterstraumatologie. Gleich zweimal hieß es „Herz und Diabetes im Fokus: Wann mache ich was?“ Prof. Dr. Oliver Lindner (Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen) steuerte die Perspektive eines Nuklearmediziners bei und Prof. Dr. Fikret Er (Klinikum Gütersloh) ergänzte um die Sichtweise eines Kardiologen. Dr. Ariane Sellmann (Diabeteszentrum Mühlheim a. d. Ruhr) beleuchtete die Rolle des Diabetes in der Intensivmedizin. Das Risiko einer Schilddrüsen Erkrankung bei Diabetes zeigte Prof. Dr. Onno Janßen auf. Dr. Torben Biester (Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, Hannover) erläuterte anhand mehrerer Fallbeispiele, wie Patienten sich den Subgruppen Diabetes Typ 1 und 2 zuordnen lassen. Die neuesten technischen Entwicklungen bei den Insulinpumpen stellte Dr. Henrike Hilbig (Diabeteszentrum Hannover-Nord) vor. Außerdem widmete sie sich den Vor- und Nachteilen von Closed-Loop-Systemen.

Das nächste Gütersloher Diabetessymposium ist bereits in Planung. Es soll am 10. September 2022 stattfinden.

www.klinikum-guetersloh.de

Foto: Die Initiatorin und Moderatorin des 8. Gütersloher Diabetessymposiums, Dr. Michaela Müller-Rösel (Mitte), freut sich mit den Referenten über eine erfolgreiche Veranstaltung.