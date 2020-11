Digitale Orientierung beim Wandern und Radfahren

Gütersloh. Kurze und mehrtägige Wander – und Fahrradtouren erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Kreis Gütersloh wurden in diesem Jahr 35 neue Wanderwege, davon neun Qualitätswege ausgeschildert. Auch zahlreiche Themenradrouten und Fernradwege starten direkt vor der Haustür. In zwei Online -Kursen bietet die pro Wirtschaft GT im November Interessierten eine Schulung zur Outdoor -Navigation an. Gut markierte Wege weisen Wanderern und Radfahrern die Richtung, dennoch wird die digitale Orientierung immer beliebter. Allerdings fällt vielen Wanderern und Radfahrern die Nutzung v on GPS -Geräten und Smartphones nicht leicht. In zwei Onlinekursen erhalten Einsteiger und Fortgeschrittene Informationen, wie man mit digitalen Karten und am Rechner auf einfache Weise Touren planen kann und sie mit GPS -Gerät oder Smartphone durchführt.

Die Teilnehmer erhalten zudem zahlreiche Tipps für schöne Strecken in der näheren Umgebung und empfehlenswerte Wander – und Radtouren- Portale. Thomas Froitzheim von der Firma Naviso Outdoornavigation leitet die Online- Kurse für die keinerlei Vorkenntnisse über satellitengestützte Navigation erforderlich sind. Die Zoom -Onlinekurse finden am Mittwoch, 11. November, ab 18.30 Uhr und am Sonntag, 15.November, ab 10.30 Uhr statt und dauern jeweils 90 Minuten. Anmeldungen sind bis zum 6. November über das Anmeldeformular auf www.erfolgskreis-gt.de/wandern möglich. Ansprechpartnerin ist Marion Lauterbach, E -Mail m.lauterbach@prowi-gt.de, Telefon 05241 851066.