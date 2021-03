Digitale Einkaufserlebnisse in Innenstädten

Wirtschaftsinformatik der Universität Paderborn bietet mit Erklärvideos Einblicke in aktuelle Forschungsinhalte

Paderborn. Der Lehrstuhl von Prof. Dr. Daniel Beverungen am Department Wirtschaftsinformatik der Universität Paderborn hat im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts „Digivation“ drei Erklärvideos erstellt, die besondere Einblicke in die Forschung geben. Das dritte Erklärvideo der Serie ist nun online und stellt in knapp vier Minuten vor, wie digitale Plattformen dazu beitragen können, den innerstädtischen Einzelhandel um digitale Einkaufserlebnisse zu ergänzen und so dessen Attraktivität zu steigern.

Im Video wird erklärt, wie interaktive Einkaufserlebnisse in Innenstädten durch den Einsatz digitaler Plattformen geschaffen werden können und wie diese langfristig zur Stärkung des Einzelhandels und zum Erhalt sowie zur Steigerung der Attraktivität von Innenstädten beitragen können. Ferner wird dargestellt, welchen konkreten Mehrwert der Einsatz digitaler Plattformen Händlern, Kunden und der Stadtverwaltung bietet.

Der Rückgang der Attraktivität von Innenstädten und die Schwierigkeiten vieler Einzelhändler sind nicht zuletzt durch die andauernde Coronapandemie in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Experten sind sich sicher, dass es in Folge der Pandemie zu noch nicht vollends absehbaren Veränderungen im Erscheinungsbild der deutschen Innenstädte kommen wird, insbesondere in Zusammenhang mit Schließungen von Ladenlokalen und drohenden Leerständen. Der Einsatz digitaler Plattformen stellt einen Weg dar, um dieser ungewünschten Entwicklung entgegen zu wirken und unsere Innenstädte auch langfristig als attraktive Erlebnisräume für Besucher, Anwohner und Gewerbetreibende zu etablieren.

Weitere Informationen zu digitalen Einkaufserlebnissen in Innenstädten und dem BMBF-Projekt „Digivation“ (Förderkennzeichen: 02K14A220): www.digivation.de

Zum Video: https://youtu.be/1iQh_QgqwSM