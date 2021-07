Die EAM unterstützt Naturerlebenisse

Kreis Minden. Was gibt es Schöneres, als bei einer ausgiebigen Wanderung die heimische Natur zu erleben? Nicht erst seit der Corona-Krise gewinnen Freizeit-Aktivitäten in der eigenen Region an Bedeutung und animieren die Menschen zunehmend zu Ausflügen in die vertraute Umgebung. Auch der EAM liegen die Region und ihre Natur am Herzen. Aus diesem Grund fördert der kommunale Energieversorger die Anschaffung und Aufstellung von Wanderbänken in den Kommunen ihres Netzgebietes. Darunter ist auch die Stadt Brakel: in der vergangenen Woche übergab der Leiter der EAM Netzregion Baunatal/ Hofgeismar, Christof Mühling, eine neue Wanderbank an Brakels Bürgermeister Hermann Temme . Die Wanderbank bietet zukünftig im Stadtwald von Brakel, auf dem Weg zur Köhlerhütte, die Möglichkeit zu einer kleinen Rast.