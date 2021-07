Der BBQ-Express geht auf die Schiene

Nordlippe. Es brummt wieder auf den Schienen, der Museumszug der Landeseisenbahn Lippe geht „On Tour“. Am 17. Juli rollt der BBQ-Express. Neben dem Fahrerlebnis auf der Strecke zwischen Bösingfeld und Barntrup, erwartet die Teilnehmer ein leckeres Grillbuffet mit regionalen, lippischen Spezialitäten an Lippes höchst gelegener Bahnstation Alverdissen.

Grillbuffet in Alverdissen

Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Bahnhof in Bösingfeld. Von dort aus geht es los mit der Museumsbahn über die kurvenreiche, „alte Bergstrecke“ hinauf nach Alverdissen. Hier wird ein längerer Stopp eingelegt, um das frisch zubereitete Grillbuffet am Bahnhofsvorplatz genießen zu können. Das Buffet mit Bratwurst, Nacken- und Putensteaks, wird durch Vereinsmitglied Jan-Philipp Tönebön, eröffnet: „Hier kommen garantiert regionale, lippische Spezialitäten in unserem „rollenden Esszimmer“ auf den Teller.“ Während des entspannten Aufenthalts und beim Essen ist Zeit für nette Gespräche mit anderen Teilnehmern und Vereinsmitgliedern.

Fahrterlebnis

So wie alle Fahrgäste wieder Platz genommen haben ertönt ein beherztes: „Vorsicht am Zuge, bitte“ und der Achtungspfiff aus der Trillerpfeife von Zugführer Raphael Kahlert. Weiter geht die erlebnisreiche Fahrt bis nach Barntrup und von dort aus zurück nach Bösingfeld. Insgesamt wird die Fahrzeit inklusive des Aufenthalts in Alverdissen, drei bis vier Stunden dauern. Während der gesamten Fahrt stehen Servicemitarbeiter bereit, den Gästen Getränke an die Plätze zu bringen.

Tickets, Reservierung & Preise

Der Museumszug fährt ab Bösingfeld, Am Bahnhof 1, Extertal um 17:00 Uhr. Das Ticket für Erwachsene kostet 35 Euro, das für Kinder 27 Euro. Im Fahrpreis sind die Bahnfahrt, ein Getränk, das Grillbuffet und ein kleiner Nachtisch enthalten. Reservierungen sind unbedingt erforderlich und werden online unter https://www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop/ oder mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr am Telefon unter 05262 / 409904, entgegen genommen.

Wichtige Hygiene-Hinweise!

Die Teilnahme an der Fahrt ist nur mit einem offiziellen, negativen Corona-Test möglich (kein Selbsttest, nicht älter als 48h), einem Nachweis über eine vollständige Impfung oder einem Nachweis über eine Genesung von Corona. Eine Kontrolle erfolgt vor Fahrtantritt. An den Bahnsteigen und in den Gängen gelten die Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2) und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Am Sitzplatz und beim Essen muss keine Maske getragen werden.