„Das tut was für Dich“: Wie man mit dem ersten Eindruck punkten kann

Sabine Lansing, Trainerin und Beraterin, gab Tipps, wie Frau sich im beruflichen Umfeld erfolgreich bewegen könne und erläuterte zeitgemäß eine Art „Business Knigge“ für Videokonferenzen. Dass man das Telefon ausstellen, ein Schild vor die Tür hängen sollte, „Bitte nicht stören“ sei im Büro ein Muss, natürlich funktioniere das nicht unbedingt im HomeOffice, vor allem dann, wenn Kinder zwischendurch durch das Bild springen. Die Alltagsmaske nehme viel von der Mimik, „lernen Sie wieder mit den Augen zu lächeln“, sagte Lansing. An der Supermarktkasse habe sie einer Verkäuferin gesagt „Unter dieser Maske lauert ein Lächeln“, und schon habe sich die Begegnung von „Maske zu Maske“ entspannt. Auch mit von Herzen kommenden Willkommensgesten gelinge es, eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Die Videokamera müsse so ausgerichtet sein, dass Frau dem Gegenüber auf Augenhöhe begegne. Zwischendurch aufs Smartphone starren nehmen die Präsenz. Dann der Klassiker: Was ziehe ich an? Die Kleidung sollte so gewählt werden, dass sie zur Rolle passe. „Ihr Kleidungsstil muss einhergehen mit der Wirkung, die Sie erzielen möchten“, bekräftigte Lansing. „Das tut was für Dich“, danach müsse der gesamte Auftritt ausgerichtet sein. „Der erste Eindruck prägt, der letzte bleibt“.

Anja Geuecke als Hettwich von Himmelsberg schaffte es, sogar der der Corona-Pandemie heitere Seiten abzugewinnen. „Corona-Rolle? Kein Problem. Die Flip-Flops vom letzten Jahr passen noch“. Comedy stand auf dem Programm, aber auch kritische Töne zählten dazu mit ihrem „Gruß an alle, die vom Sofa aus unsere Innenstädte leer klicken“.