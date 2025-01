Dalbkerspatzen starten mit ‚JolinchenKids‘ in ein gesünderes Leben

AOK-Projekt für Kitas aus Bielefeld

Bielefeld. Gesundheit wird in der Bielefelder Kindertagesstätte Dalbkerspatzen großgeschrieben. Heute startete die KiTa in das AOK-Präventionsprojekt ‚JolinchenKids‘ mit einer Schulung der Erzieherinnen und Erziehern. „Mit unserem Projekt möchten wir die Dalbkerspatzen mit Spaß an die Themen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden heranführen“, sagt die Präventionsspezialistin der AOK Nordwest Sabine Bartnik.

Seit 2014 bietet die AOK NordWest das Präventionsprogramm „JolinchenKids – Fit und gesund in der KiTa“ an. JolinchenKids ist ein KiTa-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren fördert. Im Mittelpunkt stehen hierbei Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Nathalie Blüthgen von der KiTa Dalbkerspatzen, sagt hierzu: „Wir möchten, dass die Kinder in unserer KiTa optimale Startbedingungen haben und gesund groß werden. Das JolinchenKids-Projekt der AOK setzt dabei genau an den richtigen Stellen an.“ Kollegin Ellen Minderlen freut sich auf das Projekt in ihrer Einrichtung: „JolinchenKids legt Wert darauf, Eltern aktiv einzubeziehen und die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher und vor allem der Kinder zu fördern. Das hat uns sehr angesprochen. Wir freuen uns auf die Teilnahme.“ Kitas in ganz Deutschland können kostenlos am AOK-Programm teilnehmen.

Mit Schulungen, Workshops und praktischen Tipps unterstützt Bartnik von der AOK NordWest das gesamte Kindergarten-Team dabei, das Thema Gesundheit in den Alltag einfließen zu lassen. „Jede JolinchenKids-KiTa erhält von uns außerdem umfangreiches und attraktives Material rund um die Themen Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden“, sagt Bartnik.

Interessierte Einrichtungen können sich bei Sabine Bartnik unter der kostenfreien Telefon-Nummer 0800 2655502744 informieren und um eine Projektteilnahme bewerben. Weitere Informationen auch unter aok.de/nw Stichwort JolinchenKids.