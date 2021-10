Corona-Schnelltestzentrum der Johanniter in Blomberg

Neue Öffnungszeiten ab 1. Oktober

Blomberg  Zum 1. Oktober 2021 ändern sich die Öffnungszeiten des Corona-Schnelltestzentrums der Johanniter Lippe-Höxter Am Diestelbach 5-7 in Blomberg. Das Testzentrum ist dann montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Wer bereits einen Termin außerhalb dieser Öffnungszeiten vereinbart hat, wird um Umbuchung gebeten.

Terminbuchungen für Schnelltests (PoC) unter www.schnelltestzentrum-blomberg.de, PoC-Testungen sind aber auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Für PCR-Tests (80 € pro Testung) ist eine Anmeldung per E-Mail an Anmeldung.PCR@johanniter.de zwingend erforderlich. Folgende Angaben sind nötig: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Handynummer (kein Festnetz!), Personalausweisnummer, Bankverbindung (Kreditinstitut, IBAN, BIC) zur direkten Abrechnung durch das Labor, Wunschtermin (montags bis freitags zwischen 8 und 10:30 Uhr).