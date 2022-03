Container für die Feuerwehr Herford

Herford. In dieser Woche wurden 16 feuerrote Container auf dem Gelände der Feuerwehr an der Werrestraße aufgebaut. Dort werden Umkleiden und Fitnessräume eingerichtet.

Der Grund: Die Feuerwehr bekommt mehr Personal. Pro Jahr wird jetzt die Anzahl der Auszubildenden im Rettungsdienst von 3 auf 7 erhöht. Im Bereich des Brandschutzes werden in diesem Jahr 10 zusätzliche Brandmeister eingestellt.Da im bestehenden Gebäude zu wenig Platz für die insgesamt 97 Beschäftigten des Brandschutz- und Rettungsdienstes ist, nutzt die Feuerwehr nun fürs Erste die Container.

Die Standzeit der Container ist auf 4-5 Jahre angelegt. Bis dahin soll eine dauerhafte Lösung für das Platzproblem der Feuerwehr gefunden werden. Dies könnte eine Erweiterung des jetzigen Gebäudes sein oder auch ein Neubau an anderer Stelle.Die Containermiete liegt bei 100.000 Euro pro Jahr.