Claudia Michelsen liest Marlene Dietrich im Livestream aus dem Theater im Park

Bad Oeynhausen. Hohe, dünne Augenbrauen, ein herzförmig geschminkter Kussmund und extravaganten Bühnenkostüme – so kennt man Marlene Dietrich. Dass hinter dieser Fassade eine mitunter zerbrechliche Persönlichkeit steckte, zeigt die Lesung von Claudia Michelsen, die am 20. Februar um 19:30 Uhr live aus dem Theater im Park gestreamt wird. Unter dem Motto „Sag mir, wo die Blumen sind – Erinnerungen von und an Marlene Dietrich“ beleuchtet Michelsen das Innenleben der einstigen Stilikone. Claudia Michelsen zeichnet ein ganz persönliches Porträt von Marlene Dietrich. Sie schaut ins Innere der kühlen Verführerin und lasziven Femme fatal. Dafür liest Michelsen Tagebucheinträge, Briefe und Gedichte von Marlene Dietrich. Sie geben dem Publikum einen Einblick in das Leben, die Gedanken, Ängste und Gefühle des Weltstars. So entsteht ein sehr berührender, intimer und unverfälschter Abend mit den beiden großen Künstlerinnen Marlene Dietrich und Claudia Michelsen. Claudia Michelsen gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation.

Seit 1989 steht sie regelmäßig vor der Kamera und hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Preise gewonnen. So erhielt sie unter anderem für ihre Arbeiten zwei Mal den Grimme-Preis und ein Mal die Goldene Kamera. Nebenbei spielt Michelsen immer wieder Theater und vertont Hörbücher. Die Lesung sollte urpsrünglich bereits am 6. Februar stattfinden. Die Pandemie macht eine Präsenzveranstaltung im Theater derzeit jedoch unmöglich. Dank des Live-Streams können sich Theaterbesucher nun trotz der Umstände auf dieses Highlight freuen. Mit dem Kauf der Tickets unterstützen sie dabei gleichzeitig die Künstler, die von den Kontaktbeschränkungen in besonderem Maße betroffen sind. Der Stream kann über jedes internetfähige Gerät gestreamt werden, das über einen Browser verfügt. PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder auch Smart-TV können somit genutzt werden. Eine Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite (DSL oder 4G) ist Voraussetzung für die einwandfreie Übertragung. Die Übertragung kann entweder live oder ab ca. zwei Stunden nach Veranstaltungsende für 24 Stunden on Demand angeschaut werden. Im Februar und März hat die Staatsbad GmbH weitere Live-Streams aus dem Theater im Park geplant. So werden am 27. Februar „Die Zeitmaschine“ mit Dominic Raacke und am 20. März das Konzert der A-Capella-Band „ONAIR“ übertragen.

Tickets für 25 € gibt es online unter www.staatsbad-oeynhausen.de sowie in der Tourist-Information im Haus des Gastes (Tel. 05731/ 1300, Email: tourist- information@badoeynhausen.de ). Bereits für die Präsenzveranstaltung gekaufte Tickets haben keine Gültigkeit für den Stream. Sie können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.